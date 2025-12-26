إديته كل حياتي.. عمرو مصطفى يدخل في نوبة بكاء بسبب عمرو دياب

دخل الملحن عمرو مصطفى في نوبة بكاء أثناء حديثه عن خلافاته مع النجم عمرو دياب، وذلك خلال وجوده ضيفا على برنامج "ضيفي" تقديم الإعلامي معتز الدمرداش.

وكشف عمرو مصطفى عن تواصل عمرو دياب معه بسبب أزمته الصحية التي تعرض لها مؤخرا، معربا عن حبه وتقديره له.وعن كواليس تصالحه مع عمر دياب.

وقال الملحن عمرو مصطفى، إن : "من كتر حبي في عمرو دياب، حصل اللي حصل، أنا اكتشفت ده بعد ما تعبت واكتشفت أني بحبه أوي، هو أخويا ولما كتبلي بوست خلاص كل الزعل راح ولا كأن حاجة حصلت، وهو لما بيغني كأن أنا بغني لأني عايز أغني، فكنت الأول بزعل ولكن دلوقتي ولا أي زعل".

واستكمل: "عمرو كلمني قبل ما يكتب لي بوست وهزرنا، وأنا اديته كل حياتي وأغانيا كلها وأحلى حاجة بتطلع على طول كان عمرو بياخدها، وساعات سميرة سعيد ومحمد حماقي.