عمرو مصطفى: اشتريت جيتار وسيديهات وتعلمت الموسيقى ومستمر فى التجديد

استضاف الإعلامي معتز الدمرداش الملحن المصري عمرو مصطفى في حلقة من برنامجه «ضيفي» على قناة «الشرق»، حيث تحدث مصطفى عن مسيرته الفنية، أعماله السابقة والمقبلة، بالإضافة إلى بعض التفاصيل الشخصية التي ألقت الضوء على أسلوبه في صناعة الموسيقى.

بداية التعلم والإبداع

كشف عمرو مصطفى عن بداياته الفنية قائلاً إنه اشترى جيتار وسيديهات لفرقة جيبسي كينغز، وتعلم على أساسها كيفية عزف الكوردين.

وأوضح أنه اعتمد على هذه التقنية في إنتاج أغانيه المشهورة مع الفنان عمرو دياب مثل: «بعترف»، «ماله»، و«العالم الله».

وأضاف:"أنا مش متعلم غير كوردين بس، وقعدت عليهم وخلصت إنتاج مصر الموسيقي لمدة 10 سنوات، وبعدها قلت لنفسي لازم أغير وحفظت كورديت تانيين."

الأعمال الحديثة والنجاح الجماهيري

في الفترة الأخيرة، تعاون عمرو مصطفى مع الرابر زياد ظاظا والموزع الموسيقي معتز ماضي لإنتاج أغنية «بعتني ليه». وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تجاوزت 7 ملايين مشاهدة خلال أيام قليلة، ما يدل على تفاعل الجمهور الكبير مع أعماله الجديدة.

وتطرّق عمرو مصطفى إلى تطوير نفسه واستمرار التجديد في الأعمال الموسيقية، مؤكدًا على أهمية التعلم المستمر والتجربة لتقديم أعمال تتوافق مع ذوق الجمهور وتواكب تطورات الموسيقى العربية.