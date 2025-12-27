هشام ماجد: تربيتي الجيدة بفضل والدتي وأي خطأ عشان مسمعتش كلامها

أكد الفنان هشام ماجد أن التربية كان لها الدور الأكبر في تكوين شخصيته، مشيرًا إلى أن الفضل في ذلك يعود إلى والدته.



وقال هشام ماجد، خلال تصريحات تلفزيونية: «أي حد في الشغلانة دي بيقولي أنت متربي كويس، وبشوف إن ده يرجع لتربية والدتي ليّا، وأي حاجة وحشة طلعت مني فده عشان مسمعتش كلامها».



وأضاف أن والدته كانت دائمًا حريصة على توجيهه ودعمه، وهو ما انعكس على سلوكه سواء على المستوى الشخصي أو المهني، مؤكدًا اعتزازه الكبير بتربيتها وتأثيرها في حياته.

يذكر أن تالق النجم هشام ماجد في رمضان الماضي في مسلسل اشغال شقة



ضم مسلسل “أشغال شقة جدًا” كلًا من هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، مصطفى غريب، سلوى محمد على، محمد عبدالعظيم، حازم إيهاب، أحمد عبدالوهاب، وعبدالمنعم رياض، بالإضافة إلى ظهور خاص لعدد من ضيوف الشرف، من بينهم أكرم حسني وإنعام سالوسة.