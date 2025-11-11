الأهلي يتحرك من جديد لضم الإيفواري إبراهيما دياباتي

استفسر مسئولو النادي الأهلي من وكيل أعمال الإيفواري إبراهيما دياباتي، مهاجم نادي جايس السويدي، عن حقيقة اقتراب اللاعب من الانتقال إلى أحد الأندية الألمانية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2026.

دخل دياباتي مجددًا دائرة اهتمامات الأهلي لتدعيم خط الهجوم، حيث تواصل مسئولو القلعة الحمراء مع وكيل اللاعب لمعرفة آخر التطورات بشأن العروض المقدمة له، خاصة أن النادي سبق وأبدى اهتمامًا بالتعاقد معه خلال الفترة الماضية.

الإغراءات تطارد المهاجم الإيفواري

يُعد دياباتي من أبرز المهاجمين المرشحين للانضمام إلى الأهلي في يناير المقبل، في ظل سعي الإدارة لضم مهاجم أجنبي قوي.



وكشف وكيل اللاعب في اتصالاته مع الأهلي أن اللاعب لم يحسم مستقبله بعد، ولم يتوصل إلى اتفاق نهائي مع أي نادٍ سواء في ألمانيا أو خارجها، مؤكدًا أن كل العروض ما زالت قيد الدراسة.

محاولات الأهلي لحسم صفقة دياباتي

يعمل الأهلي على إنهاء الصفقة سريعًا قبل دخول أندية أخرى على خط المفاوضات، خاصة مع وجود اهتمام من أندية ألمانية وفرنسية وتركية بضم اللاعب.

حددت إدارة الأهلي شروط التعاقد مع دياباتي، حيث لن يتجاوز المقابل المالي للصفقة مليونًا ونصف المليون دولار، إلى جانب راتب سنوي يبلغ مليون دولار، يزيد بمقدار 100 ألف دولار في كل موسم.

ويمتد العقد المقترح لمدة ثلاثة مواسم ونصف تبدأ من يناير المقبل.

في حال فشل التعاقد مع دياباتي، وضع الأهلي عدة بدائل لمهاجمين أجانب ينشطون في أوروبا وشمال أفريقيا وبعض الدوريات داخل القارة السمراء.



يُذكر أن دياباتي، البالغ من العمر 25 عامًا، سجل 16 هدفًا وصنع 5 أهداف في 27 مباراة مع جايس السويدي، وينتهي عقده الحالي مع ناديه في عام 2028.