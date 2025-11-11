بعد تألقه .. الهلال السعودي يكافئ نجمه

كشف تقرير صحفي، عن قرار جديد من إدارة نادي الهلال السعودي، بشأن مهاجم الفريق البرازيلي ماركوس ليوناردو.

وبحسب شبكة “ESPN” فإن إدارة الهلال تخطط لتجديد عقد ليوناردو الذي ينتهي الموسم المقبل، لمدة موسمين إضافيين.

وتألق ماركوس ليوناردو مع الهلال مؤخرًا، مستغلاً رحيل الكسندر ميتروفيتش وتكرار إصابات داروين نونيز.

نونيز يقترب من التعافي

في سياق متصل، اقترب المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، من العودة إلى صفوف الهلال والمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد فترة غياب بسبب إصابته في الركبة التي تعرض لها خلال مشاركته الأخيرة مع الفريق.

وكان نونيز قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته أمام الأخدود في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم 28 أكتوبر الماضي، حيث شارك كبديل في الشوط الثاني، قبل أن يغادر متأثرًا بآلام الركبة.

ومنذ ذلك الحين، غاب اللاعب عن قائمة الهلال في مباريات الشباب والنجمة بالدوري السعودي، بالإضافة إلى مواجهة الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ووفقًا لما كشفته صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، فقد أبلغ الإسباني خوان خيمينيز، طبيب الهلال، المدير الفني سيموني إنزاجي، بأن داروين نونيز سيكون جاهزًا للعودة إلى التدريبات الجماعية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، والتي تمتد حتى 18 نوفمبر الجاري.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي الأخير من أجل التعافي الكامل، على أن يتم تقييم جاهزيته الطبية قبل الدفع به رسميًا في المباريات المقبلة بعد استئناف المنافسات.