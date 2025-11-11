كريستيانو رونالدو يعلن موعد اعتزاله كرة القدم

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، أنه سيعتزل كرة القدم قريبا.

وقال رونالدو خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو في قمة تستضيفها السعودية حول السياحة، أن سيعتزل كرة القدم خلال عام أو عامين.

وبسؤاله حول إذا كان كأس العالم 2026 سيكون الأخير في مسيرته، أجاب: “ نعم، لأن عمري سيكون 41 عاما خلال المونديال".

التتويج بالمونديال ليس حلمًا

وكان رونالدو صرح مؤخرًا أن التتويج بكأس العالم ليس حلماً له، موضحًا أنه لا يمكن تقييم مسيرته الكروية بناءً على كأس العالم فقط.

يذكر أن كريستيانو رونالدو انضم إلى النصر السعودي عام 2023 في صفقة مجانية، عقب إنهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ولم يتوج كريستيانو رونالدو بأي بطولة رسمية منذ انضمامه إلى نادي النصر، حيث حقق لقب البطولة العربية فقط.

