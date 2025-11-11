محمد صلاح عن كثرة إصابات الزمالك: في مدربين أحمال معندهمش فكرة

طالب محمد صلاح نجم الزمالك السابق، برحيل بعض لاعبي الزمالك الحاليين بسبب هبوط مستواهم



وقال صلاح في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: كواليتي لاعبي الزمالك اقل من المستوى، واقول لهم لو مش عارف قيمة الزمالك امشي



واضاف: الفترة المقبلة ستكون صعبة للغاية على نادي الزمالك بسبب الإصابات، ولكن هناك مدربين أحمال ليس لديهم اي فكرة وهم سبب في كثرة الإصابات



وتابع: احمد عبد الرؤوف " ألف في مواجهة بيراميدز وربنا سترها ، لكن مواجهة الأهلي لا تحتمل التأليف

وواصل: أطالب باستمرار احمد عبد الرؤوف لانه ابن النادي .. وهو افضل من اي مدرب احنبي

واختتم: اي مدرب مصري هيحقق نتائج افضل من المدرب الاجنبي لنادي الزمالك