النجار يدعو لدعم منتخب الكاراتيه في بطولة العالم ويشيد بدور الدولة والاتحاد

دعا عبد الفتاح النجار، المدير الفني لمنتخب مصر للكاراتيه، الجماهير المصرية لمؤازرة أبطال المنتخب خلال منافسات بطولة العالم للكاراتيه – القاهرة 2025، التي تستضيفها مصر بعد غياب دام 37 عامًا، مؤكدًا أن دعم الجمهور يمثل دافعًا قويًا للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم وتشريف اسم مصر في هذا الحدث العالمي الكبير.

وقال النجار خلال تصريحات مصورة إن الحضور الجماهيري سيكون السلاح الأقوى للاعبين داخل الصالات، ودافعًا حقيقيًا لتكرار إنجازات الأبطال في مختلف المنافسات الدولية.

وأشاد المدير الفني بالدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية للرياضة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن ما تشهده مصر من تنظيمات كبرى في مختلف الألعاب يعكس ريادة مصر وقدرتها على استضافة أكبر البطولات العالمية بأعلى معايير الاحتراف.

كما وجّه النجار الشكر إلى الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة الكابتن محمد الدهراوي على جهوده المتواصلة في إعداد المنتخب، وتوفير كل الإمكانات الفنية والبدنية والنفسية للاعبين خلال فترة الاستعداد، مشيرًا إلى أن المنتخب يعيش حالة من التركيز والعزيمة لتحقيق نتائج تاريخية تليق باسم مصر.

واختتم النجار "لدينا مجموعة من الأبطال القادرين على رفع علم مصر في المحافل الدولية، وثقتنا فيهم بلا حدود، وبدعم جمهورنا العظيم سنُثبت أن مصر دائمًا في المقدمة.