رقصت بملابس خادشة.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر جديدة فى بولاق
نستهدف الوصول إلى 130 مليارًا .. مفاجأة من اتحاد الصناعات بشأن الصادرات
علي ماهر: سعيد بانضمام 7 لاعبين من سيراميكا كليوباترا لقائمة منتخب مصر
بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. قرار عاجل من التعليم بشأن الرحلات المدرسية
خارج اللجان الانتخابية .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين أنصار مرشحين بمجلس النواب بالأقصر
طرح 25012 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من 400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية
"طالبان باكستان" تعلن مسئوليتها عن التفجير الانتحاري في إسلام آباد
مراكز الشباب يشاركون في تنظيم انتخابات مجلس النواب بعدد من المحافظات
تحطم طائرة شحن تركية في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان
وزير الخارجية: القادة الأوروبيون اعتبروا قيادة الرئيس السيسي نقطة تحول في أمن واستقرار المنطقة
تعرف على مواعيد مباريات بيراميدز فى أبطال أفريقيا
حشود بالآلاف وانهيار شيماء سعيد.. تفاصيل جنازة إسماعيل الليثي| شاهد
رياضة

النجار يدعو لدعم منتخب الكاراتيه في بطولة العالم ويشيد بدور الدولة والاتحاد

القسم الرياضي

دعا عبد الفتاح النجار، المدير الفني لمنتخب مصر للكاراتيه، الجماهير المصرية لمؤازرة أبطال المنتخب خلال منافسات بطولة العالم للكاراتيه – القاهرة 2025، التي تستضيفها مصر بعد غياب دام 37 عامًا، مؤكدًا أن دعم الجمهور يمثل دافعًا قويًا للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم وتشريف اسم مصر في هذا الحدث العالمي الكبير.

وقال النجار خلال تصريحات مصورة إن الحضور الجماهيري سيكون السلاح الأقوى للاعبين داخل الصالات، ودافعًا حقيقيًا لتكرار إنجازات الأبطال في مختلف المنافسات الدولية.

وأشاد المدير الفني بالدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية للرياضة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن ما تشهده مصر من تنظيمات كبرى في مختلف الألعاب يعكس ريادة مصر وقدرتها على استضافة أكبر البطولات العالمية بأعلى معايير الاحتراف.

كما وجّه النجار الشكر إلى الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة الكابتن محمد الدهراوي على جهوده المتواصلة في إعداد المنتخب، وتوفير كل الإمكانات الفنية والبدنية والنفسية للاعبين خلال فترة الاستعداد، مشيرًا إلى أن المنتخب يعيش حالة من التركيز والعزيمة لتحقيق نتائج تاريخية تليق باسم مصر.

واختتم  النجار "لدينا مجموعة من الأبطال القادرين على رفع علم مصر في المحافل الدولية، وثقتنا فيهم بلا حدود، وبدعم جمهورنا العظيم سنُثبت أن مصر دائمًا في المقدمة.

منتخب مصر منتخب الكاراتيه بطولة العالم للكاراتيه منتخب مصر للكاراتيه بطولة الكاراتيه

