بيراميدز خد مكان الزمالك في الكورة .. تعليق مثير من ناقد رياضي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت بالأرقام مقارنة بطولات نادي الزمالك و نادي بيراميدز وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت :"في كرة القدم .. بيراميدز بقاله 3 سنين بيطلع تاني الدوري وبيلعب دوري الابطال والزمالك بيطلع التالت وبيلعب كاس الكونفيدرالية".

واضاف :"في كرة اليد .. ماتشين نهائي كأس السوبر رجال وسيدات الزمالك ملعبهمش وسموحة هو اللي تواجد في النهائي في المرتين أمام الأهلي".

وتابع :"في كرة السلة .. الزمالك موصلش قبل النهائي في دوري المرتبط رجال ولا سيدات ، وسبورتنج بيلعب نهائي السيدات قدام الأهلي وموجود في السيمي فاينال للرجال".

وختم :"بيراميدز خد مكان الزمالك في الكورة ، وسموحة خد مكان الزمالك في اليد ، وسبورتنج خد مكان الزمالك في السلة".