أحمد حمودة: عبد الرؤوف تعامل مع مباراة بيراميدز بشكل جيد

كشف الإعلامي خالد الغندور تصريحات نجم نادي المقاولون العرب السابق أحمد حمودة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقال أحمد حمودة: “علامات استفهام حول مواجهات الزمالك المتكررة لبيراميدز في نصف نهائي السوبر”، مؤكداً أن المنطق لا يبرر احتلال بيراميدز المركز الرابع، ووصف أداء الفريق مع الزمالك بأنه "طيب أوي".

وأضاف: "الزمالك حصل على المركز الثاني في السوبر ولم يسجل أي أهداف، النادي مقصر في حق نفسه".

وختم: "سيراميكا كليوباترا متعود على الخسارة أمام الأهلي، وغياب صديق إيجولا جاء نتيجة خلاف مع الجهاز الفني".

وتابع: "أحمد عبد الرؤوف تعامل مع مباراة بيراميدز بشكل جيد ولكنه أخطأ في مواجهة الأهلي".