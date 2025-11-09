السوبر المصري .. سيراميكا كليوباترا يخطف المركز الثالث بالفوز على بيراميدز 2-1

اقتنص فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثالث في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال 2025، التي تستضيفها دولة الإمارات بعد فوزه على فريق بيراميدز بنتيجة 2-1 في المباراة المقامة بينهما لتحديد المركزين الثالث والرابع في

سجل أحمد بلحاج في الهدف الثاني لسيراميكا في شباك بيراميدز بعد ركلة جزاء ثانية تصدى لها ببراعة اللاعب المغربي واسكنها شباك محمود جاد حارس مرمي بيراميدز.

وأحرز أحمد بلحاج الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 33 عن طريق ركلة جزاء سددها ببراعة لتسكن شباك محمد جاد حارس مرمي سيراميكا كليوباترا.

وسجل زيكو هدف التعادل لبيراميدز بعد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لصالح بيراميدز من الطرف الأيسر لتصل إلى مروان حمدي الذي مررها إلى زيكو ليسدد كرة رائعة ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

مشوار الفريقين في البطولة

كلن فريق سيراميكا كليوباترا قد خسر أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، في مواجهة مثيرة شهدت ندية كبيرة بين الفريقين حتى اللحظات الأخيرة.

أما بيراميدز، فقد خسر أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، ليكتفي بالمنافسة على المركز الثالث.

يدخل سيراميكا المباراة بحثًا عن تحقيق فوز معنوي يعوّض خروجه من نصف النهائي، خاصة في ظل الأداء المميز الذي قدمه أمام الأهلي. في المقابل، يسعى بيراميدز لاستعادة توازنه وتأكيد مكانته كأحد أبرز أندية الدوري المصري بعد خسارته الصعبة أمام الزمالك.

نهائي ناري بين الأهلي والزمالك

في الوقت نفسه، تتجه الأنظار مساء الأحد إلى ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، حيث يُقام نهائي كأس السوبر المصري للأبطال بين الأهلي والزمالك في مواجهة كلاسيكية ينتظرها عشاق الكرة المصرية والعربية.

وسيكون اللقاء بمثابة ختام مميز للبطولة، التي شهدت مشاركة قوية من الفرق الأربعة وسط تنظيم مميز في دولة الإمارات.