يس توروب يشيد بأداء جراديشار

أشاد مدرب القلعة الحمراء يس توروب بـ أداء جراديشار نجم الأهلي أمام سيراميكا.

وقال يس توروب عبر تصريحات إذاعيه:"جراديشار قدم مباراة جيدة أمام سيراميكا ونجح في التسجيل، وتم استبداله فقط للحفاظ عليه من الإجهاد، كما أن هناك لاعبين في طريق العودة بعد التعافي من الإصابة، ومن بينهم محمد شريف".

وكان قد علّق مصطفى عبده، لاعب الأهلي السابق، على مباراة القمة القادمة بين فريق القلعة الحمراء والزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري، والمقرر إقامته في الإمارات.

وقال مصطفى عبده لبرنامج "الكورة مع فايق" على "إم بي سي مصر": "لو ييس توروب لعب بنفس الأداء الذي قدّمه في الشوط الأول أمام سيراميكا كليوباترا، فإن الأهلي يمكن أن يكرر نتائجه الكبيرة أمام الزمالك، مثل مباراة الـ 6-1 الشهيرة".

وتابع: "لكن عليه أن ينتبه جيدًا إلى خط الدفاع، لأن هناك بعض الهفوات التي قد تكلف الفريق الكثير. ومع ذلك، أؤكد أن الأهلي لو ظهر بنفس مستوى الشوط الأول أمام سيراميكا، فسيفوز بنتيجة كبيرة على الزمالك".

وأضاف: "لاعبو الأهلي بدأوا يستعيدون مستواهم، والناتج البدني للفريق بدأ يظهر بوضوح في الشوط الأول، وبدأنا نرى أمورًا إيجابية داخل الملعب لم تكن موجودة في الفترات السابقة، لكن تبقى المشكلة الرئيسية في خط الدفاع، الذي يعاني أحيانًا من فقدان التركيز".

وأكمل: "أما بالنسبة لزيزو، فهو لاعب كبير يمتلك ثباتًا انفعاليًا عاليًا، ولاعب محترف يعرف كيف يتعامل مع المباريات الكبيرة. اللاعب الكبير دائمًا يجب أن يغلق أذنيه عن أي ضغوط أو انتقادات، ويركز فقط على تنفيذ التعليمات داخل الملعب. في المباراتين الأخيرتين بدأ زيزو يعود تدريجيًا إلى حالته المعروفة التي كان عليها مع الزمالك".

وعن المقارنة بين زيزو في الزمالك وزيزو في الأهلي، اختتم: "يمكن القول إن مستواه الأخير مع الأهلي أفضل من السابق، ففي البداية كان يقدم حوالي 50 أو 60% من مستواه المعروف، أما الآن فأداؤه ارتفع ليصل إلى نحو 80% من مستواه الحقيقي الذي اعتدنا عليه".