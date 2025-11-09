قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفد أمريكي يشارك في تنصيب رئيس بوليفيا ويعلن مبادرات اقتصادية وأمنية مشتركة
وزير خارجية إيران يؤكد حرص بلاده على توسيع العلاقات مع كوريا الشمالية
مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات
المصريون في كندا ينهون التصويت في انتخابات مجلس النواب وسط تنظيم متميز
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة
تعرف على أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة
الهلال الأحمر يدفع بـ 280 ألف سلة غذائية ومستلزمات إغاثية عبر قافلة «زاد العزة» الـ 68 إلى غزة
أسعار الذهب اليوم .. وهذه قيمة عيار 24
رد السلام .. علي جمعة: «واجب» إلا على 21 شخصًا | تعرّف عليهم
بعد أزمة سرقة لوحتها|الفنانة الدنماركية ليزا لاك نيلسن تزور مصر ..ماذا قالت؟
يس توروب يشيد بأداء جراديشار
"صوتك حقك".. تشريعات صارمة لضمان شفافية انتخابات البرلمان 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يس توروب يشيد بأداء جراديشار

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

أشاد مدرب القلعة الحمراء يس توروب بـ أداء جراديشار نجم الأهلي أمام سيراميكا.

وقال يس توروب عبر تصريحات إذاعيه:"جراديشار قدم مباراة جيدة أمام سيراميكا ونجح في التسجيل، وتم استبداله فقط للحفاظ عليه من الإجهاد، كما أن هناك لاعبين في طريق العودة بعد التعافي من الإصابة، ومن بينهم محمد شريف".

وكان قد علّق مصطفى عبده، لاعب الأهلي السابق، على مباراة القمة القادمة بين فريق القلعة الحمراء والزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري، والمقرر إقامته في الإمارات.

وقال مصطفى عبده لبرنامج "الكورة مع فايق" على "إم بي سي مصر": "لو ييس توروب لعب بنفس الأداء الذي قدّمه في الشوط الأول أمام سيراميكا كليوباترا، فإن الأهلي يمكن أن يكرر نتائجه الكبيرة أمام الزمالك، مثل مباراة الـ 6-1 الشهيرة".

وتابع: "لكن عليه أن ينتبه جيدًا إلى خط الدفاع، لأن هناك بعض الهفوات التي قد تكلف الفريق الكثير. ومع ذلك، أؤكد أن الأهلي لو ظهر بنفس مستوى الشوط الأول أمام سيراميكا، فسيفوز بنتيجة كبيرة على الزمالك".

وأضاف: "لاعبو الأهلي بدأوا يستعيدون مستواهم، والناتج البدني للفريق بدأ يظهر بوضوح في الشوط الأول، وبدأنا نرى أمورًا إيجابية داخل الملعب لم تكن موجودة في الفترات السابقة، لكن تبقى المشكلة الرئيسية في خط الدفاع، الذي يعاني أحيانًا من فقدان التركيز".

وأكمل: "أما بالنسبة لزيزو، فهو لاعب كبير يمتلك ثباتًا انفعاليًا عاليًا، ولاعب محترف يعرف كيف يتعامل مع المباريات الكبيرة. اللاعب الكبير دائمًا يجب أن يغلق أذنيه عن أي ضغوط أو انتقادات، ويركز فقط على تنفيذ التعليمات داخل الملعب. في المباراتين الأخيرتين بدأ زيزو يعود تدريجيًا إلى حالته المعروفة التي كان عليها مع الزمالك".

وعن المقارنة بين زيزو في الزمالك وزيزو في الأهلي، اختتم: "يمكن القول إن مستواه الأخير مع الأهلي أفضل من السابق، ففي البداية كان يقدم حوالي 50 أو 60% من مستواه المعروف، أما الآن فأداؤه ارتفع ليصل إلى نحو 80% من مستواه الحقيقي الذي اعتدنا عليه".

الأهلي الزمالك السوبر النهائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

حظر التوك توك

حظر التوك توك يدخل حيز التنفيذ رسميًا.. المناطق المحظورة والغرامة المقررة

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

العاصمة الادارية

تغيير اسم العاصمة الإدارية لمسمى جديد .. تفاصيل

موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. كم يتبقى على أول يوم صيام؟

موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. كم يتبقى على أول يوم صيام؟

واقعة التحرش بفتاة على كورنيش النيل

إخلاء سبيل الضابط الكويتي في واقعة التحـ.ـرش بفتاة على كورنيش النيل

ترشيحاتنا

نهائي سوبر اليد

صالة خليفة بن زايد تستضيف نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد

احمد حسن

أحمد حسن: استبعاد ناصر ماهر من المنتخب لأسباب انضباطية وليست فنية

الشناوي

الشناوي: المنافس الحقيقي لنا هو الزمالك

بالصور

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك

هيفاء وهبي تتألق بفستان ملفت فى حفلتها بالأردن

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

تعرّف على أرخص سيارة كهربائية في السوق المصري

أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

آمال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن .. آمال ماهر تُفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد