قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف تعلن مواعيد الاختبار الشفوي لمسابقة مرافقة بعثة الحج 2026
تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث عنف البدرشين
المترو برئ| تفاصيل حكم النقض في أزمة جداريات مترو كلية البنات وغرامة غادة والي.. الحكاية كاملة؟
رئيس الوزراء: 2.8 مليون مواطن خضعوا لعمليات جراحية على نفقة الدولة
تحذير.. هؤلاء الاشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الكلى
أشجار عيد الميلاد والأضواء تكسو الكاتدرائية الأسقفية بالزمالك قبل القداس
لتسهيل تداول البضائع.. «النقل» تبحث تسيير خط ملاحي مباشر بين ميناءي السخنة وصلالة العماني
أٌحيل للجنايات.. 8 آلاف جنيه تُسقط مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
انتخابات النواب في الخارج.. مشاركة لافتة وجولة الإعادة تنطلق دون معوقات
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حارس منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا
تاريخ مواجهات مصر وجنوب إفريقيا قبل لقاء الجمعة
اللي حصل دة قذارة.. محمد رزق ينفعل بسبب واقعة تصوير ريهام عبدالغفور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لتسهيل تداول البضائع.. «النقل» تبحث تسيير خط ملاحي مباشر بين ميناءي السخنة وصلالة العماني

لقاء اليوم
لقاء اليوم
حمادة خطاب

في ختام زيارته للعاصمة العُمانية مسقط للمشاركة في منتدى الأعمال المصري العُماني، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا مهمًا مع المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عُمان، لبحث تيسير التعاون في مجال النقل البحري وعلى رأسه تسيير خط ملاحي مباشر بين البلدين.

وركّز اللقاء على دراسة تسيير خط ملاحي منتظم بين ميناء السخنة في مصر وميناء صلالة بسلطنة عُمان، مع إقامة منطقة لوجستية في كل من السخنة وصلالة لتسهيل حركة نقل وتداول البضائع بين البلدين ثم إعادة تصديرها إلى الدول المجاورة، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد والتجارة البينية. كما جرى التأكيد على أهمية إجراء دراسة متكاملة للبضائع المستهدفة للتداول عبر الخط المقترح.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير اهتمام الشركات المصرية المتخصصة في مشروعات البنية التحتية بتنفيذ المشروعات المختلفة بسلطنة عُمان، مشيرًا إلى مشاركة وفد من كبريات الشركات المصرية الرائدة في هذا المجال، في إطار تعزيز التعاون المشترك القائم على الاحترام والتقدير المتبادل، إلى جانب الاتفاق على التعاون في مجال التدريب ونقل الخبرات، بما يشمل تدريب الكوادر العُمانية بعد الانتهاء من تنفيذ المشروعات.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة من مصر وسلطنة عُمان لدراسة وتفعيل مقترحات التعاون التي تم تناولها، وعلى رأسها مشروع الخط الملاحي بين السخنة وصلالة، بهدف تحقيق انطلاقة قوية للتعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة.

تعزيز الربط البحري مع الدول العربية

تأتي هذه المباحثات في إطار خطة مصر لاستعادة قوة الأسطول التجاري البحري وتعزيز الربط البحري مع الدول العربية، إلى جانب توجه سلطنة عُمان لتوسيع مشروعاتها اللوجستية والمينائية، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لميناء صلالة باعتباره أحد أهم الموانئ المحورية في المنطقة.

مسقط كامل الوزير وزير الصناعة والنقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

ترشيحاتنا

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: المسرح والثقافة والرياضة في قلب العملية التعليمية.. والأنشطة مستمرة بكل القرى

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: 25.7 مليون طالب أمانة في أعناقنا.. ونبني جيلا متمسكا بقيمه ومؤهلا لمستقبل الذكاء الاصطناعي

وزيرة التضامن

التضامن: 54 مليار جنيه دعم تكافل وكرامة.. و4.7 مليون أسرة مستفيدة

بالصور

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

فيديو

نفي

قديم وتم فحصه.. حقيقة فيديو تحدث فرد شرطة مع مواطنين بطريقة غير لائقة بأسيوط

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد