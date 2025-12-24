لتسهيل تداول البضائع.. «النقل» تبحث تسيير خط ملاحي مباشر بين ميناءي السخنة وصلالة العماني

في ختام زيارته للعاصمة العُمانية مسقط للمشاركة في منتدى الأعمال المصري العُماني، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا مهمًا مع المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عُمان، لبحث تيسير التعاون في مجال النقل البحري وعلى رأسه تسيير خط ملاحي مباشر بين البلدين.

وركّز اللقاء على دراسة تسيير خط ملاحي منتظم بين ميناء السخنة في مصر وميناء صلالة بسلطنة عُمان، مع إقامة منطقة لوجستية في كل من السخنة وصلالة لتسهيل حركة نقل وتداول البضائع بين البلدين ثم إعادة تصديرها إلى الدول المجاورة، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد والتجارة البينية. كما جرى التأكيد على أهمية إجراء دراسة متكاملة للبضائع المستهدفة للتداول عبر الخط المقترح.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير اهتمام الشركات المصرية المتخصصة في مشروعات البنية التحتية بتنفيذ المشروعات المختلفة بسلطنة عُمان، مشيرًا إلى مشاركة وفد من كبريات الشركات المصرية الرائدة في هذا المجال، في إطار تعزيز التعاون المشترك القائم على الاحترام والتقدير المتبادل، إلى جانب الاتفاق على التعاون في مجال التدريب ونقل الخبرات، بما يشمل تدريب الكوادر العُمانية بعد الانتهاء من تنفيذ المشروعات.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة من مصر وسلطنة عُمان لدراسة وتفعيل مقترحات التعاون التي تم تناولها، وعلى رأسها مشروع الخط الملاحي بين السخنة وصلالة، بهدف تحقيق انطلاقة قوية للتعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة.

تعزيز الربط البحري مع الدول العربية

تأتي هذه المباحثات في إطار خطة مصر لاستعادة قوة الأسطول التجاري البحري وتعزيز الربط البحري مع الدول العربية، إلى جانب توجه سلطنة عُمان لتوسيع مشروعاتها اللوجستية والمينائية، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لميناء صلالة باعتباره أحد أهم الموانئ المحورية في المنطقة.