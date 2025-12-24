تحذير.. هؤلاء الاشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الكلى

يعد سرطان الكلى من أخطر الأمراض التي تهدد حياتها الانسان ويمكن ان يؤدي الى الوفاه اذا لم يتم اكتشافه علاجه مبكرا.

ويجب على الجميع معرفه طرق الوقايه منه واجراء الفحوصات الدورية خاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض سرطان الكلى حيث أنه لا يظهر أعراض واضحة في المراحل المبكرة ويجب اكتشافه من خلال التحاليل والاشعة المناسبة.



هؤلاء الاكثر عرضة لسرطان الكلى

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نعرض لكم العوامل التي قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الكلى ما يأتي:

التقدم في العمر

يزيد خطر التعرض للإصابة بسرطان الكلى مع التقدم في السن.

تدخين التبغ

الأشخاص المدخنون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكلى مقارنةً بغير المدخنين.

وتنخفض الخطورة بعد الإقلاع عن التدخين.



السُّمنة. الأشخاص المُصابون بالسُمنة معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بسرطان الكلى من أصحاب الأوزان الصحية.

ارتفاع ضغط الدم. يزيد ارتفاع ضغط الدم، ويسمى أيضًا فرط ضغط الدم، من خطر الإصابة بسرطان الكلى.

حالات وراثية معينة

قد يكون الأشخاص المولودون بحالات وراثية معينة معرضين بشكل أكبر لخطر الإصابة بسرطان الكلى.

قد تشمل هذه الحالات داء فون هيبل لينداو ومتلازمة بيرت-هوغ-دوبي والتصلُّب الحدبي المُعقَّد وسرطان الخلايا الكلوية الحليمي الوراثي وسرطان الكلى العائلي.



سيرة مرضية عائلية لسرطان الكلى

يزداد خطر الإصابة بسرطان الكلى إذا كان أحد الأقارب بالولادة، مثل أحد الوالدين أو الأشقاء، قد أُصيب بالمرض.