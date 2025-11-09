قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد محاولة انتحار.. نقل المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة إلى المستشفى
إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر
غموض حول الدباغ.. الجزيري يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام الأهلي بالسوبر
خالد الغندور يحرج أحمد فتحي على الهواء بسؤاله عن سبب اعتزاله الكرة
إغلاق الحكومة الأمريكية يوقف آلاف الرحلات ويهدد قطاع الطيران والاقتصاد بالبلاد
دول "بريكس" تشترِي 20 طناً من الذهب بقيمة 2.5 مليار دولار
الخارجية الروسية: موسكو لن تنجر وراء استفزازات بروكسل في قضية التأشيرات
وفد أمريكي يشارك في تنصيب رئيس بوليفيا ويعلن مبادرات اقتصادية وأمنية مشتركة
وزير خارجية إيران يؤكد حرص بلاده على توسيع العلاقات مع كوريا الشمالية
مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات
المصريون في كندا ينهون التصويت في انتخابات مجلس النواب وسط تنظيم متميز
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة
رياضة

قبل موقعة السوبر .. زيزو أفضل لاعب في مصر هذا الموسم بالأرقام

باسنتي ناجي

أشاد الناقد الرياضي خالد طلعت بـ أرقام اللاعب أحمد سيد زيزو هذا. الموسم.

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بالأرقام .. زيزو أفضل لاعب في مصر هذا الموسم في كل البطولات المحلية (الدوري وكأس السوبر)".

وإليكم الارقام:

حلمي طولان: زيزو أساسي أمام الزمالك.. لو كنت أنا المدرب

وكان قد كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تصريحات حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، في برنامج "الكورة مع فايق"، بشأن مشاركة اللاعب أحمد سيد "زيزو" للمرة الأولى أمام الزمالك بقميص الأهلي، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال حلمي طولان: "زيزو يمتلك عقلية كبيرة واحترافية تجعله قادرًا على المشاركة أمام الزمالك، ولو كنت أنا المدرب لكان أساسيًا".

وأضاف مصطفى عبده، لاعب الأهلي السابق: "لا أخشى على زيزو من ضغوط الجماهير، لأنه يتمتع بثبات انفعالي كبير".

ووجّه نجوم النادي الأهلي رسالة تقدير خاصة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قبل المواجهة المنتظرة أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، والمقرر إقامته على أرض الإمارات، في أجواء احتفالية مميزة تجمع بين الجماهير المصرية والعربية.

زيزو الاهلي خالد طلعت

