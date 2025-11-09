قبل موقعة السوبر .. زيزو أفضل لاعب في مصر هذا الموسم بالأرقام

أشاد الناقد الرياضي خالد طلعت بـ أرقام اللاعب أحمد سيد زيزو هذا. الموسم.

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بالأرقام .. زيزو أفضل لاعب في مصر هذا الموسم في كل البطولات المحلية (الدوري وكأس السوبر)".

وإليكم الارقام:

حلمي طولان: زيزو أساسي أمام الزمالك.. لو كنت أنا المدرب

وكان قد كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تصريحات حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، في برنامج "الكورة مع فايق"، بشأن مشاركة اللاعب أحمد سيد "زيزو" للمرة الأولى أمام الزمالك بقميص الأهلي، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال حلمي طولان: "زيزو يمتلك عقلية كبيرة واحترافية تجعله قادرًا على المشاركة أمام الزمالك، ولو كنت أنا المدرب لكان أساسيًا".

وأضاف مصطفى عبده، لاعب الأهلي السابق: "لا أخشى على زيزو من ضغوط الجماهير، لأنه يتمتع بثبات انفعالي كبير".

ووجّه نجوم النادي الأهلي رسالة تقدير خاصة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قبل المواجهة المنتظرة أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، والمقرر إقامته على أرض الإمارات، في أجواء احتفالية مميزة تجمع بين الجماهير المصرية والعربية.