قبل نهائي السوبر.. «الغندور» يُطمئن جمهور الزمالك: عودة قوية لثنائي الهجوم
فضل دعاء الصباح .. يفتح هذا الباب و15 سببًا آخر يجعلك لا تفوته
رغم أنباء جاهزيته .. «الغندور»: «بيزيرا» خارج حسابات الزمالك في نهائي السوبر
أحمد بلال يهاجم خالد الغندور: هي دي ثقافتك
تبادل لغارات المسيرات..وحدات الدفاع الجوي الروسي تدمر 44 طائرة
غزة جائعة والمساعدات مُعلّقة.. الخارجية البريطانية تُحمّل الاحتلال المسئولية: افتحوا المعابر فورًا
التنمر يسرق الطفولة .. خبيرة نفسية تكشف العلامات الخفية | فيديو
يُتابعها الكثيرون .. دراسة تكشف مفاجأة غير مُتوقعة عن مشاهدة أفلام الرعب
الصين ترفع الحظر عن تصدير 3 معادن أساسية إلى أمريكا
الفرق بين الرؤيا الصالحة والحلم .. علي جمعة: النبي حدّد 3 علامات
تصريح جريء.. عمرو الدردير يُشعل «القمة»: الزمالك هيكسب.. والأهلي «مش هيعرف يوقّف بيزيرا»
نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يفتتح مؤتمر النقل الذكي واللوجستيات
رياضة

قبل نهائي السوبر.. «الغندور» يُطمئن جمهور الزمالك: عودة قوية لثنائي الهجوم

قمة الأهلي والزمالك
قمة الأهلي والزمالك
علا محمد

كشف الإعلامي خالد الغندور موقف الثنائي محمود بنتايج وعدي الدباغ، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الإصابة التي لحقت بهما خلال مباراة بيراميدز في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس السوبر المصري.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: «عدي الدباغ وبنتايج تدربا، وموجودان غدًا في المباراة».

وكان الأهلي قد تأهل إلى النهائي بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة (2-1) في نصف النهائي، بينما صعد الزمالك على حساب بيراميدز بركلات الترجيح (5-4).

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لتحديد بطل النسخة الثالثة والعشرين من كأس السوبر المصري.

الإعلامي خالد الغندور محمود بنتايج عدي الدباغ بيراميدز سيراميكا كليوباترا

