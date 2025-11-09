قبل نهائي السوبر.. «الغندور» يُطمئن جمهور الزمالك: عودة قوية لثنائي الهجوم

كشف الإعلامي خالد الغندور موقف الثنائي محمود بنتايج وعدي الدباغ، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الإصابة التي لحقت بهما خلال مباراة بيراميدز في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس السوبر المصري.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: «عدي الدباغ وبنتايج تدربا، وموجودان غدًا في المباراة».

وكان الأهلي قد تأهل إلى النهائي بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة (2-1) في نصف النهائي، بينما صعد الزمالك على حساب بيراميدز بركلات الترجيح (5-4).

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لتحديد بطل النسخة الثالثة والعشرين من كأس السوبر المصري.