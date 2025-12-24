قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تعلن مواعيد الاختبار الشفوي لمسابقة مرافقة بعثة الحج 2026
تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث عنف البدرشين
المترو برئ| تفاصيل حكم النقض في أزمة جداريات مترو كلية البنات وغرامة غادة والي.. الحكاية كاملة؟
رئيس الوزراء: 2.8 مليون مواطن خضعوا لعمليات جراحية على نفقة الدولة
تحذير.. هؤلاء الاشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الكلى
أشجار عيد الميلاد والأضواء تكسو الكاتدرائية الأسقفية بالزمالك قبل القداس
لتسهيل تداول البضائع.. «النقل» تبحث تسيير خط ملاحي مباشر بين ميناءي السخنة وصلالة العماني
أٌحيل للجنايات.. 8 آلاف جنيه تُسقط مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
انتخابات النواب في الخارج.. مشاركة لافتة وجولة الإعادة تنطلق دون معوقات
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حارس منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا
تاريخ مواجهات مصر وجنوب إفريقيا قبل لقاء الجمعة
اللي حصل دة قذارة.. محمد رزق ينفعل بسبب واقعة تصوير ريهام عبدالغفور
اقتصاد

البورصة المصرية تواصل الصعود للجلسة الثانية.. سيولة نشطة وتعاون عربي يعزز ثقة المستثمرين

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح

صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية 

4 مليارات جنيه زيادة في رأس المال السوقي 

5.5 مليار جنيه حجم السيولة المتداولة 

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي للمؤشرات، مواصلة مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، بدعم من عمليات شراء ملحوظة من المستثمرين المصريين والأجانب، في مقابل اتجاه المستثمرين العرب نحو البيع، وسط نشاط واضح في قيم التداول وتحسن نسبي في معنويات السوق.

سيولة مرتفعة ومكاسب في رأس المال السوقي

البورصة المصرية

سجلت قيم التداول خلال الجلسة نحو 5.5 مليار جنيه، ما أسهم في ارتفاع رأس المال السوقي بنحو 4 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 2.958 تريليون جنيه، في إشارة إلى استمرار تدفق السيولة وتحسن شهية المستثمرين تجاه الأسهم، لا سيما في ظل الأداء الإيجابي لشريحة واسعة من السوق.

المؤشرات الرئيسية تحافظ على المسار الصاعد

أغلق المؤشر الرئيسي EGX30 مرتفعًا بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 41508 نقاط، كما صعد مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.07% مسجلًا 50896 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.21% ليغلق عند 18865 نقطة، بينما تراجع مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.19% ليغلق عند 4605 نقاط.

الأسهم الصغيرة والمتوسطة تقود الارتفاعات

البورصة المصرية

شهدت شريحة الأسهم الصغيرة والمتوسطة أداءً قويًا، حيث ارتفع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.76% ليغلق عند 13089 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.57% مسجلًا 17281 نقطة، فيما أغلق مؤشر الشريعة الإسلامية على ارتفاع طفيف بنسبة 0.03% عند مستوى 4445 نقطة، بما يعكس اتساع قاعدة الصعود داخل السوق.

بداية إيجابية للجلسة تدعم مكاسب الإغلاق

كانت مؤشرات البورصة المصرية قد استهلت تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع جماعي بدعم من مشتريات المستثمرين، إذ صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.26% ليصل إلى 41526 نقطة، وارتفع مؤشر EGXIS للشريعة بنسبة 0.55% مسجلًا 4469 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 بنسبة 0.63% ليبلغ مستوى 17291 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 0.71%، فيما صعد مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.35% ليصل إلى 4630 نقطة.

تعاون مصري–عُماني لتعزيز التكامل بين أسواق المال العربية

وفي سياق متصل، بحث الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، مع مازن الوظائفي، رئيس بورصة عمان، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البورصتين، خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، في إطار دعم التكامل بين أسواق المال العربية وتبادل الخبرات.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها تطوير آليات التداول، وتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية، ودعم جهود رفع كفاءة الأسواق المالية، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز السيولة وتحسين بيئة العمل داخل أسواق المال.

كما ناقش الجانبان آفاق التعاون المستقبلي في مجالات الترويج المشترك، وبناء القدرات، وتبادل المعلومات، بما يعزز التكامل بين البورصات العربية ويدعم دورها في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتواصل خلال المرحلة المقبلة بما يخدم مصالح المستثمرين ويعزز تنافسية الأسواق المالية في المنطقة.

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: المسرح والثقافة والرياضة في قلب العملية التعليمية.. والأنشطة مستمرة بكل القرى

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: 25.7 مليون طالب أمانة في أعناقنا.. ونبني جيلا متمسكا بقيمه ومؤهلا لمستقبل الذكاء الاصطناعي

وزيرة التضامن

التضامن: 54 مليار جنيه دعم تكافل وكرامة.. و4.7 مليون أسرة مستفيدة

بالصور

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

نفي

قديم وتم فحصه.. حقيقة فيديو تحدث فرد شرطة مع مواطنين بطريقة غير لائقة بأسيوط

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

