البورصة المصرية تواصل الصعود للجلسة الثانية.. سيولة نشطة وتعاون عربي يعزز ثقة المستثمرين

صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية

4 مليارات جنيه زيادة في رأس المال السوقي

5.5 مليار جنيه حجم السيولة المتداولة

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي للمؤشرات، مواصلة مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، بدعم من عمليات شراء ملحوظة من المستثمرين المصريين والأجانب، في مقابل اتجاه المستثمرين العرب نحو البيع، وسط نشاط واضح في قيم التداول وتحسن نسبي في معنويات السوق.

سيولة مرتفعة ومكاسب في رأس المال السوقي

سجلت قيم التداول خلال الجلسة نحو 5.5 مليار جنيه، ما أسهم في ارتفاع رأس المال السوقي بنحو 4 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 2.958 تريليون جنيه، في إشارة إلى استمرار تدفق السيولة وتحسن شهية المستثمرين تجاه الأسهم، لا سيما في ظل الأداء الإيجابي لشريحة واسعة من السوق.

المؤشرات الرئيسية تحافظ على المسار الصاعد

أغلق المؤشر الرئيسي EGX30 مرتفعًا بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 41508 نقاط، كما صعد مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.07% مسجلًا 50896 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.21% ليغلق عند 18865 نقطة، بينما تراجع مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.19% ليغلق عند 4605 نقاط.

الأسهم الصغيرة والمتوسطة تقود الارتفاعات

شهدت شريحة الأسهم الصغيرة والمتوسطة أداءً قويًا، حيث ارتفع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.76% ليغلق عند 13089 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.57% مسجلًا 17281 نقطة، فيما أغلق مؤشر الشريعة الإسلامية على ارتفاع طفيف بنسبة 0.03% عند مستوى 4445 نقطة، بما يعكس اتساع قاعدة الصعود داخل السوق.

بداية إيجابية للجلسة تدعم مكاسب الإغلاق

كانت مؤشرات البورصة المصرية قد استهلت تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع جماعي بدعم من مشتريات المستثمرين، إذ صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.26% ليصل إلى 41526 نقطة، وارتفع مؤشر EGXIS للشريعة بنسبة 0.55% مسجلًا 4469 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 بنسبة 0.63% ليبلغ مستوى 17291 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 0.71%، فيما صعد مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.35% ليصل إلى 4630 نقطة.

تعاون مصري–عُماني لتعزيز التكامل بين أسواق المال العربية

وفي سياق متصل، بحث الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، مع مازن الوظائفي، رئيس بورصة عمان، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البورصتين، خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، في إطار دعم التكامل بين أسواق المال العربية وتبادل الخبرات.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها تطوير آليات التداول، وتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية، ودعم جهود رفع كفاءة الأسواق المالية، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز السيولة وتحسين بيئة العمل داخل أسواق المال.

كما ناقش الجانبان آفاق التعاون المستقبلي في مجالات الترويج المشترك، وبناء القدرات، وتبادل المعلومات، بما يعزز التكامل بين البورصات العربية ويدعم دورها في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتواصل خلال المرحلة المقبلة بما يخدم مصالح المستثمرين ويعزز تنافسية الأسواق المالية في المنطقة.