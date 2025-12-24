تُسير الرحلة 41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية| صور

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مشاركتها في تنفيذ مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين، حيث انطلق صباح اليوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر 2025 القطار رقم (1940) من محطة مصر بالقاهرة متجهًا إلى محطة السد العالي بأسوان، وعلى متنه (1028) راكبًا سودانيًا.

نقل 40 ألف راكب

وذلك ضمن الرحلة رقم (41) من القطارات المخصصة لخدمة المشروع ، ليصل إجمالي عدد من تم نقلهم عبر الرحلات المنتظمة لقطارات الهيئة إلى نحو (39772) راكب منذ انطلاق المشروع.



وهذا ومن المقرر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي في تمام الساعة 23:40 مساءً، على أن يعود القطار ذاته من أسوان في الساعة 11:30 صباح اليوم التالي ضمن خطة التشغيل لتلبية احتياجات جمهور الركاب.