كريم مغاوري يكشف لـ صدى البلد تفاصيل تعرضه لوعكة صحية ودخوله المستشفى

كشف الفنان كريم مغاوري، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” الإخباري، عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة استدعت دخوله المستشفى خلال الأيام الماضية.

وقال كريم مغاوري في تصريحاته لـ«صدى البلد»: “الحمد لله أنا بخير، حسّيت بتعب بسيط ودخلت المستشفى للاطمئنان وإجراء بعض الفحوصات، وإن شاء الله هخرج بكرة”.

وطمأن كريم مغاوري جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، مؤكدًا أن وضعه مستقر ولا يدعو للقلق، موجّهًا الشكر لكل من حرص على السؤال عنه والدعاء له.

يُذكر أن كريم مغاوري يحرص دائمًا على التواصل مع جمهوره، وشارك في العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.