قبل السوبر المصري .. «الغندور» يتوقع مفاجآت مباراة الأهلي والزمالك

علّق الإعلامي خالد الغندور على لقاء الأهلي أمام الزمالك اليوم في نهائي كأس السوبر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور: "هل ممكن زيزو يجيب جول والأهلي يكسب؟ هل ممكن يضيع ضربة جزاء والزمالك يكسب؟ هل ممكن ناصر ماهر يحرز هدف الفوز ويحرج مدرب منتخب مصر؟ هل ممكن سيف ياخد سيف وكمان سيف؟ هل ممكن مدافع يخطئ ويحرز هدفًا في مرماه؟ كل شيء ممكن في كرة القدم."

ألقى أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين مساء اليوم السبت، قبل خوض المران الختامي استعدادًا لمواجهة الأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وحرص المدير الفني على شرح العديد من النقاط الفنية، بجانب دور كل لاعب وبرنامج المران الختامي، استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

ومنح عبد الرؤوف اللاعبين بعض التعليمات الفنية التي سيتم تنفيذها في المران، كما طالبهم بالتركيز وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الهدف المطلوب.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي مساء اليوم الأحد على ستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.