خالد الغندور يوجه رسالة لجماهير الزمالك قبل مواجهة الأهلي: شجعوا فريقكم فقط

وجّه الإعلامي خالد الغندور، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء قبل مواجهة الفريق المرتقبة أمام الأهلي، التي ستشهد الظهور الأول لأحمد سيد “زيزو” أمام جماهير الزمالك بعد انتقاله إلى النادي الأهلي.

وقال الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : “دي أول مرة زيزو هيتقابل مع جمهور الزمالك في الملعب بعد انتقاله للنادي الأهلي، وأتمنى من جماهير الزمالك أن تشجع فريقها فقط ونبتعد عن أي تجاوزات".

وتأهل الأهلي إلى النهائي بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة (2-1) في نصف النهائي، بينما صعد الزمالك على حساب بيراميدز بركلات الترجيح (5-4).

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في الخامسة والنصف مساء غد، الأحد، على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لتحديد بطل النسخة الثالثة والعشرين من كأس السوبر المصري.