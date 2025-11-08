توروب يكشف موقف إمام عاشور ومحمد شريف من المشاركة أمام الزمالك

كشف الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، عن جاهزية الثنائي إمام عاشور ومحمد شريف قبل مواجهة الزمالك غدًا، الأحد، في نهائي كأس السوبر المصري.

وتأهل الأهلي إلى النهائي بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة (2-1) في نصف النهائي، بينما صعد الزمالك على حساب بيراميدز بركلات الترجيح (5-4).

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في الخامسة والنصف مساء غد، الأحد، على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لتحديد بطل النسخة الثالثة والعشرين من كأس السوبر المصري.

وقال توروب، خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء المرتقب: "اللاعب جراديشار قدم مباراة ممتازة في نصف النهائي وسجل هدفًا مهمًا، وخروجه من المباراة لم يكن بسبب إصابة، بل لتجنب الإجهاد، وهو جاهز تمامًا لنهائي السوبر".

وأضاف المدير الفني: "بالنسبة لإمام عاشور، نتابع حالته بشكل مستمر وهو يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي بنجاح، بينما أصبح محمد شريف جاهزًا بنسبة كبيرة للمشاركة في مباراة الزمالك غدًا".

وأوضح توروب أن فلسفته تقوم على منح اللاعبين حرية الحركة داخل الملعب مع التركيز على الأداء الجماعي، مؤكدًا أن روح الفريق أهم من أي مجهود فردي.

وتابع: "أدرك جيدًا أهمية مباراة الأهلي والزمالك من الناحية التاريخية والجماهيرية، فهي أكثر مواجهة ينتظرها جمهورنا دائمًا، ونعرف قيمتها الكبيرة داخل وخارج الملعب".

وعن رأيه في حالة أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك، بعد الجدل الأخير، قال توروب: "في كرة القدم الانتقالات جزء طبيعي من اللعبة، لكن الأهم هو تركيز اللاعب على الحاضر وليس الماضي. المباراة تحتاج إلى عقلية مختلفة وإدارة هادئة داخل الملعب".