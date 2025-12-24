قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

القومي للمرأة يهنئ الدكتورة ضحى منير لفوزها بجائزة «مُلهم» الدولية
أمل مجدى

قدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص التهنئة إلى  الدكتورة ضحى منير عبدالحميد يوسف، عضوة لجنتي التدريب والاقتصادية بالمجلس، وعضوة المجلس الرئاسي العلمي لعلماء وخبراء مصر، بمناسبة حصولها على جائزة مُلهِم الدولية Globe Magnitude Award ضمن فئة جائزة شخصية العام – IDOL، ونيلها وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى.

وأعربت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن فخرها بهذا التكريم الدولى الهام ، يعد تتويجًا لمسيرة مهنية وعلمية متميزة، وجهودٍ رائدة وإسهامات مؤثرة في مجالات عملها، مشيدةً بدورها البارز كنموذج مشرف للمرأة المصرية وقدرتها على تحقيق النجاح والتميّز على المستويين المحلي والدولي.

وأكدت رئيسة المجلس أن هذا التكريم يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الكفاءات المصرية على الساحة الدولية، ويجسد دعم الدولة المصرية المتواصل لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، متمنية لها المزيد من التقدم والنجاح.

تجدر الإشارة إلى أن قلادة الجائزة و وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى يتم منحهم إلى أهم وأبرز الشخصيات من القادة و المُلهِمين والمؤثرين وصنّاع القرار، وكذلك باقة من النُبَلاء ومسؤولين بارزين، وجَمْعٌ من أهم رموز المجتمع العربي، .. ممّن ساهموا من خلال سيرتهم و مسيرتهم المُلهمة في صياغة وصناعة وتعزيز ثقافة الهُوّيَة الْعَرَبِيّة في مختلف المجالات والتخصصات ،وأسهموا بـ أثرِهم وأَثيرهَم في التأثير في مجتمعاتهم عبر رؤية قيادية، ومسيرة رائدة، وتجارب مُلهمة عززّت الحِوَار بين الثَقافَات، ولمن ساهموا في ثراء حِراكَ الوَعْي بين المجمتعات والأوطان.

