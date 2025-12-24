رقص خادش.. القبض على صانعتي محتوى بالتجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعتى محتوى لنشرهما مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامهما بالرقص بصورة خادشة للحياء.
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعتى محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامهما بالرقص بصورة خادشة للحياء.
عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورتين "لإحداهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة وبحوزتهما ( 3 هواتف محمولة بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى) .
وبمواجهتهما اعترفتا بقيامهما بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهما بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.