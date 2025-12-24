قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يحسم الجدل: كيف سيؤثر اتفاق صندوق النقد على معيشة المصريين؟
بمقدم 100 ألف جنيه| موعد حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 وتقسيط حتى 20 عاما
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. دعم بنية الكهرباء أنقذنا من انقطاع الخدمة.. بنينا دولة حديثة رغم التحديات
مدبولي: مصر في 2014 كانت "شبه محطمة".. والآن نحن على أرض صلبة
الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة أبوقمرة شمال دارفور
وزير المالية: المفاوضات مع صندوق النقد إيجابية.. وأولوية قصوى لخفض الدين وأعباء أجهزة الموازنة
محمد سامي يزور لوكيشن الست موناليزا ويفاجئ مي عمر
لجنتان من المنشآت الآيلة للسقوط والحي لمعاينة عقار إمبابة المنهار
بنظام "حق الانتفاع".. خطة حكومية لتحويل مباني وسط القاهرة إلى فنادق عالمية
الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل سقوط مدير العلاقات العامة بوزاة البيئة
تعرف على أسماء مصابي ومتوفي حادث انقلاب سيارة ميكروباص في أسوان
مدبولي: ملف الدين على رأس أولويات الدولة.. ولن نُحمل المواطن أعباء إضافية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

دبلوم تجارة ومرتشي وسمسار.. مفاجآت في التحقيق مع مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة

كتب محمد عبدالله :

أحالت جهات التحقيق المختصة مدير العلاقات العامة الخاص بوزيرة البيئة وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، في قضية رشوة لاتهامهم بتقاضي مبالغ مالية من أصحاب مراكز صيانة سيارات مقابل إسناد أعمال صيانة وإصلاح سيارات تابعة للوزارة.. ونشر نص التحقيق مع المتهم الأول مدير العلاقات العامة الخاص بوزيرة البيئة.

اعترافات مدير العلاقات العامة الخاص بوزيرة البيئة

س: ما قولك فيما هو منسوب اليك من انك متهم بطلب وأخذ لنفسك عطية مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم أ.م لأداء عمل من اعمال وظيفتك مختص به حال كونك موظفاً عاماً؟
ج / ما حصلش
س: ما قولك فيما هو منسوب اليك من انك متهم بطلب وأخذ لنفسك عطية مبالغ مالية علي سبيل الرشوة لأداء عمل من اعمال وظيفتك مختص به حال كونك موظفاً عاماً ؟
ج / ما حصلش
س: ما طبيعة عملك الوظيفي ؟
ج / انا شغال مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البيئة موظف درجة اولي .أ.
س: وما هي غاية مؤهلاتك الاجتماعية ؟
ج انا معايا دبلوم تجارة
س: وما مصدر كسبك ؟
ج: أنا مصدر كسبي مرتبي من الوزارة.
س: وما هو اجمالي راتبك الشهري؟
ج: هو في حدود السبعة اآلاف وبينزل معاه مكافأة مكتب الوزيرة بيوصل حوالي عشرة آلاف.

س: وما هو اختصاصك الوظيفي ؟
ج أنا مختص بشغل العلاقات العامة الخاص بوزيرة البيئة فقط، واختص بكل حاجة تابعة لذلك، ومنها إجراءات السفر الخاصة بالوزيرة من سفر للخارج والمطار واستقبال وتنقلات بعض الأماكن لما الوزيرة بتروحها زي كل الكشوف الطبية لأن انا اللي بعملها إجراءات الدخول والتواصل مع وزارة الخارجية وانهاء مطالبات وزارة الخارجية والمطالبات دي عبارة عن ان الوزيرة لما تبقى مسافرة انا بحجزلها برا مصر عن طريق اني ببعت جواب لوزارة الخارجية بقولهم ان فترة سفر الوزيرة من كذا لكذا ..وبقولهم اني محتاج حجز فندق مناسب وببلغهم المكان، فالمطالبة دي اني بخلص الورق الخاص بسداد وزارة البيئة لتلك المستحقات المالية كمان الي جانب التكليفات الشفهية من الوزيرة وتتمثل في متابعة وتوزيع السائقين بتوع الديوان العام. 

س/ وكيف تولي مركزي الصيانة الخاصين بالمتهمين
اصلاح سيارات الجهة محل عملك ؟
ج / بالنسبة لنا هو مركز صيانة معتمد كتوكيل تويوتا وهو ما بيشتغلش غير في العربيات التويوتا، واللجنة الفنية بلجنة السيارات، اختارت المركز بتاعه من ضمن مراكز الصيانة المعتمدة اللي الوزارة هتصلح فيها العربيات التويوتا بتاعتها، من حوالي سبع سنين او اكثر ، وبالنسبة للمتهم الثاني فهو متخصص في العربيات الكليزلر من ضمن العربيات اللي هو اشتغل فيها، والمهندس فى الوزارة اقترحه عليا واقترحه علي مدير السيارات، وهو اقترحه علينا عشان من حوالي سنتين كان فيه عربية كليزلر بتاعة الوزارة كان فيها مشكلة كبيرة والمقايسة بتاعتها وكانت بحوالي ثلاثمائة الف جنيه، ووقتها اقترحه علينا وبعتوله العربية بجواب وقالوله اعملنا مقايسة بتكلفة العربية ..مقايسة تقديرية وقتها هو عمل مقايسة تقديرية برقم اقل من اللي كان معمول للعربية من التوكيل ورجعت المقايسة بتاعته لادارة السيارات وجابوا عروض أسعار ولقوا هو اقل سعر، فتم الاتفاق معاه، ومن ساعتها الوزارة بتتعامل معاه وهو ما بيرحش ليه  غير ثلاث عربيات اللي هما الكليزلر وعربيتين سينتافيا.

وصدر أمر الإحالة في القضية رقم 5961 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 5725 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، بعد تحقيقات موسعة أجرتها نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار أحمد بدوي، المحامي العام الأول للنيابة.

وجاء بامر الإحالة أن المتهم الأول طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ 57 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال صيانة وإصلاح السيارات التابعة لوزارة البيئة إلى مركز الصيانة المملوك للمتهم الثاني، فضلا عن استعمال نفوذه لدى مدير إدارة السيارات بوزارة البيئة، لإنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناتجة عن تلك الأعمال في أسرع وقت و لم يكتف بذلك بل عاد وطلب وأخذ من المتهم الثالث مبلغ 30 ألف جنيه مقابل إسناد أعمال صيانة وإصلاح أخرى لسيارات الوزارة إلى مركز الصيانة الذي يعمل به المتهم الثالث، مع التدخل لدى المسؤول المختص داخل الوزارة لتسريع صرف المستحقات المالية.
 

مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة رشوة وزارة البيئة محاكمة مسئول بوزارى البيئة عقوبة الرشوة نيابة أمن الدولة

