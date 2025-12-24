الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، حكمها في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة انتخابية من الدوائر المُلغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 .





وتلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة 48 طعنًا من الطعون المقدمة على نتائج 30 دائرة انتخابية من الدوائر المُلغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، استقبلت أول أمس 31 طعنًا على نتائج 30 دائرة انتخابية كانت قد أُلغيت قضائيًا ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية يوم الخميس الماضي 18 ديسمبر.