بعد قليل.. مضيفة طيران التجمع أمام محكمة النقض لاتهامها بإنهاء حياة طفلتها
المونوريل يبدأ استقبال الركاب الأسبوع القادم.. 22 محطة وأسعار تذاكر تناسب جميع الركاب
باق أسبوع.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
بوتين يلتقي وزيري خارجية ودفاع سوريا في موسكو لبحث التعاون العسكري
ملابس البالة في مصر.. من طوق نجاة للمستهلك في زمن الغلاء إلى بوابة تهريب تضرب الصناعة الوطنية وتحرم الدولة من مليارات الجمارك
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
تردّد القنوات المجانية الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء في كأس أمم أفريقيا 2025
النقل: ندرس مد الخط الرابع للمترو إلى ميدان الحصري استجابة لاحتياجات المنطقة
أجواء شديدة البرودة.. الطقس اليوم: سحب مُنخفضة تغطّي بعض المحافظات بينها القاهرة الكبرى
الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم
مزيد من الارتفاع .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات
كيف تعامل القانون مع جرائم نقل البيانات الشخصية لدولة أجنبية .. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، حكمها في  48 طعنًا على نتائج 30 دائرة انتخابية من الدوائر المُلغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 .


 

وتلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة 48 طعنًا من الطعون المقدمة على نتائج 30 دائرة انتخابية من الدوائر المُلغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، استقبلت أول أمس 31 طعنًا على نتائج 30 دائرة انتخابية كانت قد أُلغيت قضائيًا ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية يوم الخميس الماضي 18 ديسمبر.

المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة نتائج 30 دائرة انتخابية الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

موجة صعود قوية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

هتشتريها بكام بكرة؟.. تحرك أسعار الدواجن في الأسواق

بعد تحطم طائرته في تركيا.. قائد الجيش الليبي ينعى رئيس أركان حكومة «الدبيبة»

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة

حافز التدريس .. وزير التعليم يكشف جهود تحسين رواتب المعلمين

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

حسام حسن في ورطة أمام جنوب إفريقيا بسبب «مروان» و«تريزيجيه» | تفاصيل

مقتل عنصرين من شرطة المرور في انفجار سيارة بموسكو

مساعد وزير التعليم العالي: الطالب الوافد رسالة مصر الثقافية وهدية حضارية للعالم

استشاري صحة نفسية تكشف كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على الإنسان؟

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

