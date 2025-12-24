مزيد من الارتفاع .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات

سجّلت أسعار الذهب مزيدًا من الارتفاعات القياسية محليًا وعالميًا لتواصل موجة الصعود.

وخلال التداولات، اقتربت الأوقية من مستوى 4500 دولار، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الضبابية الاقتصادية عالميًا، ما عزز توجه المستثمرين نحو الذهب كأحد أهم أدوات التحوط.

ويأتي هذا الأداء القوي للمعدن الأصفر بالتزامن مع حالة التقلب التي تشهدها الأسواق العالمية، وترقب المستثمرين لمسار التطورات السياسية والاقتصادية المؤثرة على حركة رؤوس الأموال.

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم، الاربعاء 24-12-2025، ضمن نشرته الخدمية اليومية

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4491 دولارًا.



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5126 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5980 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6834 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 47.840 ألف جنيه.

وتوقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، يرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.