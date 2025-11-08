أحمد حسن: الأهلي يرهن صرف مستحقات لاعبيه المتأخرة بالتتويج بالسوبر

كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عن قرار داخل النادي الأهلي يتعلق بمستحقات لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “خاص.. الأهلي يرهن صرف مستحقات لاعبي الفريق المتأخرة بالتتويج ببطولة السوبر المصري".

وتأهل الأهلي إلى النهائي بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة (2-1) في نصف النهائي، بينما صعد الزمالك على حساب بيراميدز بركلات الترجيح (5-4).

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في الخامسة والنصف مساء غد، الأحد، على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لتحديد بطل النسخة الثالثة والعشرين من كأس السوبر المصري.