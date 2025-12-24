كارثة غذائية للأطفال.. أضرار الشعرية سريعة التحضير على الصحة

أضرار الشعرية سريعة التحضير تحذيرات خبراء التغذية من استهلاك الأطفال لهذه الوجبات الجاهزة بشكل متكرر ، حيث أكد الأطباء أن هذه الوجبة التي يفضلها الأطفال كثيرًا بسبب طعمها الجذاب وسرعة تحضيرها، قد تؤدي إلى مشاكل صحية متعددة على المدى القصير والطويل.

أسباب انتشار الشعرية سريعة التحضير بين الأطفال

تنتشر الشعرية الجاهزة في كثير من المنازل لسهولة تحضيرها وتوفرها بسعر منخفض ، ويجذب الأطفال إليها الطعم القوي والملح والمواد المنكهة الصناعية، كما أن الأمهات تعتمد عليها أحيانًا كوجبة سريعة عند الانشغال أو الحاجة لإرضاء الأطفال بسرعة.

مكونات خطيرة في الشعرية الجاهزة

أكد الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية، على أن معظم أنواع الشعرية سريعة التحضير تحتوي على نسب عالية من الصوديوم والدهون المشبعة والمواد الحافظة والجلوتامات أحادية الصوديوم ، وهي مواد قد تؤثر على صحة الطفل عند تناولها بكثرة ، كما أنها فقيرة بالألياف والفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الأطفال.

تأثيرها على جهاز الهضم

وأوضح شمس، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن المواد المصنعة في الشعرية تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإمساك وآلام المعدة، كما أنها تؤثر على توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يقلل من قدرة الجهاز المناعي للطفل على مواجهة الأمراض.

زيادة خطر السمنة المبكرة

وأشارت الدراسات الحديثة، إلى أن تناول الشعرية سريعة التحضير بشكل متكرر يزيد من خطر السمنة لدى الأطفال لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية مع قيمة غذائية منخفضة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الوزن بسرعة ويزيد مخاطر الإصابة بأمراض السكري وارتفاع ضغط الدم واضطرابات التمثيل الغذائي في المستقبل.

تأثيرها على التركيز والسلوك

وحذرت الأبحاث، من أن الأطعمة المصنعة والغنية بالملح والمواد الكيميائية قد تؤثر على تركيز الأطفال وسلوكهم اليومي حيث تم رصد ارتباطها بفرط الحركة وتقلب المزاج وضعف الانتباه داخل المدرسة.

ضغط الصوديوم على الكلى

يحتوي كيس واحد من الشعرية الجاهزة على كمية صوديوم تفوق الاحتياج اليومي للطفل وهو ما يضع ضغطًا على الكلى الغير مكتملة النمو ويزيد من احتمالية احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم مستقبلاً

نقص الفيتامينات والمعادن

الاعتماد على الشعرية الجاهزة قد يؤدي إلى نقص الحديد والكالسيوم والفيتامينات المهمة مثل فيتامين ب ود مما يؤثر على نمو الطفل وصحة عظامه ومناعته العامة

متى تصبح المشكلة خطيرة

تتحول مشكلة استهلاك الشعرية سريعة التحضير إلى كارثة عندما تصبح جزءًا من النظام الغذائي اليومي أو تقدم أكثر من مرة أسبوعيًا خاصة في السنوات الأولى من عمر الطفل التي تحتاج فيها التغذية الصحية المتوازنة لنمو سليم

بدائل صحية للأطفال

يمكن للأمهات استبدال الشعرية الجاهزة بمكرونة مطهية في المنزل مع الخضروات أو شوربة طبيعية تحتوي على مكونات صحية وخالية من المواد الصناعية كما يمكن تنويع الوجبات المنزلية لتكون جذابة للأطفال

نصيحة الخبراء

أوصى خبراء التغذية بالحد من تناول الشعرية الجاهزة للأطفال والحرص على قراءة مكونات الطعام وتقديم بدائل صحية لضمان نمو سليم وتقليل مخاطر السمنة والأمراض المزمنة في المستقبل.