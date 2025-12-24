قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر
مزاعم الاحتلال.. إسرائيل تكشف تفاصيل عن اغتيال مسؤول مالي كبير بحماس
مبادرة إدريس لإنقاذ السودان.. هل تنجح الدبلوماسية المدنية أمام المدافع؟
تخفيف الحكم على سوزي الأردنية إلى 6 أشهر في تهمة نشر فيديوهات خادشة
مصرع شخص وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص بأسوان
نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور
الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
الحكومة توافق على المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
فؤاد بدراوي لـ"صدى البلد": تنازلت عن ترشحي لرئاسة الوفد بعد إعلان السيد البدوي خوض الانتخابات
المستندات المطلوبة لتسجيل البيانات والحصول على منحة تكافل وكرامة
الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء
قرار جمهوري بتجديد تشكيل لجنة التحفظ والإدارة في أموال الجماعات الإرهابية
بالصور

كارثة غذائية للأطفال.. أضرار الشعرية سريعة التحضير على الصحة

كارثة غذائية للأطفال لن تتخيليها أضرار الشعرية سريعة التحضير على صحتهم
كارثة غذائية للأطفال لن تتخيليها أضرار الشعرية سريعة التحضير على صحتهم
أسماء عبد الحفيظ

أضرار الشعرية سريعة التحضير تحذيرات خبراء التغذية من استهلاك الأطفال لهذه الوجبات الجاهزة بشكل متكرر ، حيث أكد الأطباء أن هذه الوجبة التي يفضلها الأطفال كثيرًا بسبب طعمها الجذاب وسرعة تحضيرها، قد تؤدي إلى مشاكل صحية متعددة على المدى القصير والطويل.

أسباب انتشار الشعرية سريعة التحضير بين الأطفال

أضرار الشعرية سريعة التحضير

تنتشر الشعرية الجاهزة في كثير من المنازل لسهولة تحضيرها وتوفرها بسعر منخفض ، ويجذب الأطفال إليها الطعم القوي والملح والمواد المنكهة الصناعية، كما أن الأمهات تعتمد عليها أحيانًا كوجبة سريعة عند الانشغال أو الحاجة لإرضاء الأطفال بسرعة.

مكونات خطيرة في الشعرية الجاهزة

أضرار الشعرية سريعة التحضير

أكد الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية، على أن معظم أنواع الشعرية سريعة التحضير تحتوي على نسب عالية من الصوديوم والدهون المشبعة والمواد الحافظة والجلوتامات أحادية الصوديوم ، وهي مواد قد تؤثر على صحة الطفل عند تناولها بكثرة ، كما أنها فقيرة بالألياف والفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الأطفال.

تأثيرها على جهاز الهضم

وأوضح شمس، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن المواد المصنعة في الشعرية تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإمساك وآلام المعدة، كما أنها تؤثر على توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يقلل من قدرة الجهاز المناعي للطفل على مواجهة الأمراض.

زيادة خطر السمنة المبكرة

وأشارت الدراسات الحديثة، إلى أن تناول الشعرية سريعة التحضير بشكل متكرر يزيد من خطر السمنة لدى الأطفال لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية مع قيمة غذائية منخفضة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الوزن بسرعة ويزيد مخاطر الإصابة بأمراض السكري وارتفاع ضغط الدم واضطرابات التمثيل الغذائي في المستقبل.

تأثيرها على التركيز والسلوك

وحذرت الأبحاث، من أن الأطعمة المصنعة والغنية بالملح والمواد الكيميائية قد تؤثر على تركيز الأطفال وسلوكهم اليومي حيث تم رصد ارتباطها بفرط الحركة وتقلب المزاج وضعف الانتباه داخل المدرسة.

ضغط الصوديوم على الكلى

يحتوي كيس واحد من الشعرية الجاهزة على كمية صوديوم تفوق الاحتياج اليومي للطفل وهو ما يضع ضغطًا على الكلى الغير مكتملة النمو ويزيد من احتمالية احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم مستقبلاً

نقص الفيتامينات والمعادن

الاعتماد على الشعرية الجاهزة قد يؤدي إلى نقص الحديد والكالسيوم والفيتامينات المهمة مثل فيتامين ب ود مما يؤثر على نمو الطفل وصحة عظامه ومناعته العامة

متى تصبح المشكلة خطيرة

تتحول مشكلة استهلاك الشعرية سريعة التحضير إلى كارثة عندما تصبح جزءًا من النظام الغذائي اليومي أو تقدم أكثر من مرة أسبوعيًا خاصة في السنوات الأولى من عمر الطفل التي تحتاج فيها التغذية الصحية المتوازنة لنمو سليم

بدائل صحية للأطفال

يمكن للأمهات استبدال الشعرية الجاهزة بمكرونة مطهية في المنزل مع الخضروات أو شوربة طبيعية تحتوي على مكونات صحية وخالية من المواد الصناعية كما يمكن تنويع الوجبات المنزلية لتكون جذابة للأطفال

نصيحة الخبراء

أوصى خبراء التغذية بالحد من تناول الشعرية الجاهزة للأطفال والحرص على قراءة مكونات الطعام وتقديم بدائل صحية لضمان نمو سليم وتقليل مخاطر السمنة والأمراض المزمنة في المستقبل.

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

كارثة غذائية للأطفال.. أضرار الشعرية سريعة التحضير على الصحة

كارثة غذائية للأطفال لن تتخيليها أضرار الشعرية سريعة التحضير على صحتهم
كارثة غذائية للأطفال لن تتخيليها أضرار الشعرية سريعة التحضير على صحتهم
كارثة غذائية للأطفال لن تتخيليها أضرار الشعرية سريعة التحضير على صحتهم

أرخص 5 سيارات SUV زيرو في مصر.. الأفضل والأنسب للعائلات

أرخص سيارات SUV
أرخص سيارات SUV
أرخص سيارات SUV

اللحظات الأخيرة داخل المستشفى لـ طارق الأمير.. ما هو سبب الوفاة؟

تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير

فيديو

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

