اضرار الشعرية سريعة التحضير .. مادة في النودلز تسبب التسمم فوراً

مازالت التحذيرات مستمرة من أضرار النودلز و مخاطر الشعرية سريعة التحضير ، وذلك عقب وفاة الطفل حمزة"7 سنوات" بعد تناوله كيس نودلز بساعتين، وتصدرت تلك الشعرية سريعة التحضير التريند ومحركات البحث ويتحدث الجميع عن أضراها وما تفعله بالجسم قد يؤدي بالفعل إلى الوفاة.

وزارة الصحة المصرية أصدرت بياناً رسمياً عن أضرار الشعرية سريعة التحضير “ النودلز” وما تحتويه من مواد قد تسبب مخاطر صحية عديدة، محذرة الأطفال من تناولها بشكل قاطع .

اضرار الشعرية سريعة التحضير

الصحة تؤكد مخاطر النودلز

الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أكد في بيان رسمي أن الشعرية المصنعة سريعة التحضير مصرح بها من قبل هيئات الغذاء والدواء في العديد من الدول، مما يعني أنها آمنة بشكل عام عند تناولها باعتدال، ومع ذلك، لا تعتبر خيارًا صحيًا بسبب نقصها الغذائي والإفراط في استهلاكها قد يسبب مخاطر صحية بسبب الصوديوم العالي، والدهون غير الصحية، وقلة العناصر الغذائية.

ونصحت وزارة الصحة بعدم الإفراط في تناول الشعرية سريعة التحضير، والاكتفاء بتناولها كوجبة خفيفة نادرة، مع إضافة مكونات صحية.

النودلز خطر على هؤلاء

وحذرت الصحة المصرية الأطفال تماما من تناول الشعرية سريعة التحضير ، وكذلك الحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكري.

اضرار النودلز

هل الشعرية سريعة التحضير تسبّب التسمم؟

بحسب موقع webmed الطبي، فإن الشعرية سريعة التحضير تحتوي على نسبة من الزئبق التي قد تؤدي إلى الإصابة بالتسمم خاصة مع سوء التخزين هذه الأطعمة التي قد تتعرض لأشعة الشمس مما يؤدي إلى حدوث التفاعلات التي تتسبب في التسمم.

مادة في النودلز خطيرة على الجسم

كما تحتوي الشريعة سريعة التحضير على كمية عالية من الصوديوم مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى.

-ارتفاع نسبة الدهون المشبعة:

الدهون المشبعة الموجودة في النودلز سريعة التحضير قد تؤثر على صحة القلب والشرايين.

-المواد الحافظة:

تحتوي النودلز سريعة التحضير على مواد حافظة مثل ثلاثي بوتيل هيدروكينون، الذي قد يسبب مشاكل في الرؤية أو الإضرار بالحمض النووي.

اضرار النودلز السريعة

مخاطر تناول النودلز سريعة التحضير

خلل وظائف الدماغ

تناول الشعرية سريعة التحضير قد تؤدي إلى خلل في وظائف الدماغ مثل التشتت وتقليل الانتباه وزيادة فرص الإصابة بالخرف والزهايمر، وتراجع القدرات العقلية خاصة لدى الأطفال.

مشاكل بالجهاز العصبي

الشعرية سريعة التحضير لها الكثير من الأضرار على الجهاز العصبي وقد تؤدي إلى ضعف الأعصاب وتلف الأنسجة وخلايا الجسم.

اضطرابات الجهاز الهضمي

تناول الشعرية سريعة التحضير قد تسبب في اضطرابات بالهضم وتسبب خلل في حركة الأمعاء بالإضافة إلى زيادة فرص الإصابة بتقرحات المعدة والتهابات القولون.

خلل بالجهاز المناعي

عند تناول الشعرية سريعة التحضير قد تسبب خلل في الجهاز المناعي ومنها زيادة فرص الإصابة بالأمراض المزمنة.