وفاة طفل بعد تناول النودلز.. هل حان وقت حظر الشعرية سريعة التحضير؟

رغم أن النودلز تعتبر وجبة سهلة التحضير ورخيصة الثمن، إلا أن انتشارها الكبير بين الأطفال والطلاب يجعلها مصدر قلق صحي، حيث تحتوي على كميات مرتفعة من الصوديوم والدهون المشبعة، بجانب افتقارها للبروتينات والفيتامينات.

كشفت الدكتورة غادة الصايغ، خبيرة التغذية العلاجية، عن مخاطر خطيرة مرتبطة بتناول النودلز، مؤكدة أن استهلاكها على معدة فارغة قد يؤدي إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، لاسيما لدى الأشخاص الذين يعانون من الأنيميا، وهو ما قد يعرضهم لمضاعفات تصل إلى الوفاة.

وأوضحت أن النودلز تحتوي على مادة نترات الصوديوم، التي تتحول داخل الجسم إلى مواد سامة قد تسبب السرطان، خاصة عند التعرض للشمس بعد تناولها.

التحذير من خطورة النودلز على الأطفال

شددت الصايغ على ضرورة منع الأطفال من تناول النودلز كوجبة أساسية، لما لها من آثار سلبية خطيرة على صحتهم، مشيرة إلى أن هذه الوجبة المنتشرة بشكل واسع بين الصغار تفتقر للعناصر الغذائية الأساسية، وتحتوي على مواد مسرطنة ودهون مشبعة، ما يجعلها غير مناسبة على الإطلاق للنمو السليم.

تفاصيل وفاة طفل بعد تناول شعرية سريعة التحضير

شهدت منطقة المرج بالقاهرة واقعة مأساوية بعدما تلقى قسم الشرطة بلاغًا من الأهالي يفيد بتدهور صحة طفل عقب تناوله كمية كبيرة من “الشعرية سريعة التحضير” مباشرة دون غليها أو طهيها.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بتشريح الجثة لمعرفة السبب الرئيسي للوفاة، إلى جانب الاستماع لشهادة أسرة الطفل، وسط حالة من الحزن والخوف من هذه الوجبة السريعة.

مخاطر الشعرية سريعة التحضير

بحسب موقع "تايمز ناو"، تصنع غالبية أنواع الشعرية سريعة التحضير من دقيق القمح المكرر، وهو قليل الألياف وخالٍ تقريبًا من العناصر الغذائية، بينما تحتوي عبوات التوابل المرفقة بها على نسب مرتفعة من الصوديوم تتجاوز نصف الكمية اليومية الموصى بها.

هذا الأمر يجعلها سببًا مباشرًا في ارتفاع ضغط الدم وزيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

دور المواد الحافظة والدهون

تُضاف إلى النودلز مواد مثل الجلوتامات أحادية الصوديوم (MSG) لتعزيز النكهة، إلى جانب مواد حافظة لإطالة مدة الصلاحية.

ورغم أن استهلاك كميات بسيطة من هذه المواد لا يمثل خطرًا كبيرًا على معظم الأشخاص، إلا أن الإفراط فيها قد يُسبب الصداع والانتفاخ وأضرارًا أخرى، خصوصًا عند الأطفال.

كما أن قلي النودلز مسبقًا في زيت النخيل يرفع من نسبة الدهون المشبعة والسعرات الحرارية الفارغة، ما يزيد من مخاطر السمنة والكوليسترول.

آثار النودلز على صحة الأطفال

تشير تقارير موقع "Vinemic" إلى أن النودلز ليست سوى نشا خالٍ من البروتينات والمعادن الأساسية، وهو ما يحرم الطفل من العناصر المهمة لنموه، بينما تُضيف طبقة الزيت الحافظة مخاطر أخرى على صحة الكبد.

كما تحتوي النودلز على مادة البروبيلين جليكول التي قد ترفع من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والكلى عند الأطفال في حال تناولها بكثرة.

المواد الصناعية والأملاح الزائدة

يُستخدم في النودلز مواد صناعية ونكهات مثل جلوتامات الصوديوم، التي قد تؤثر سلبًا على صحة الدماغ لدى الأطفال.

كما أن الإفراط في تناول الصوديوم يضر بالأعضاء الحيوية مع مرور الوقت.

وأكدت دراسات أن النودلز قد تحتوي على مواد ضارة مثل الملدنات والديوكسينات، وهي مواد تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان حتى بعد غليها في درجات حرارة عالية.

تقرير منظمة الصحة العالمية عن الصوديوم

بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية حول استهلاك الصوديوم، فإن متوسط الاستهلاك العالمي يبلغ 10.8 جرام يوميًا، أي أكثر من ضعف الحد الموصى به وهو 5 جرامات فقط.

ورغم أن الصوديوم مهم لتوازن السوائل ووظائف الأعصاب، إلا أن زيادته ترتبط بارتفاع معدلات الإصابة بأمراض مزمنة مثل السمنة وأمراض الكلى وسرطان المعدة.

دعوة للحد من استهلاك النودلز

أصبحت واقعة وفاة الطفل جرس إنذار خطير حول مخاطر النودلز سريعة التحضير.

الخبراء يحذرون من اعتبارها وجبة أساسية، خاصة للأطفال، ويدعون إلى نشر الوعي الصحي بشأن مخاطرها والبحث عن بدائل غذائية طبيعية وصحية توفر العناصر اللازمة للنمو والحماية من الأمراض.