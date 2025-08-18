قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لتفقد جهود الإغاثة.. الهلال الأحمر المصري يستقبل رئيس وزراء فلسطين في العريش
هل يجوز الاتفاق على تحديد مدة زمنية لـ الزواج؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع
بـ300 ألف قطعة كريستالة.. أستون مارتن فالكيري تخطف الأنظار| صور
أمين صندوق الزمالك يطالب بلقاء الرئيس السيسي بعد قرار سحب أرض أكتوبر
إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع
لإنشاء شبكة إنترنت فضائية.. الصين تطلق كوكبة أقمار صناعية جديدة
كيفية التوبة من الغيبة.. دار الإفتاء تكشف الطريقة
النقابة العامة للسكة الحديد: رئيس القطار لم يمنع الراكب أبو شورت وسنتخذ إجراءات قانونية
التطبيق يبدأ من الشهر المقبل.. قواعد جديدة لزيادة المرتبات والعلاوة الدورية للقطاع الخاص
حمى الأطفال.. متى تستلزم استشارة الطبيب وما الأعراض؟
أخبار البلد

بعد وفاة طفل بسببها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟

رشا عوني

بعد وفاة الطفل حمزة بسبب تناول نودلز سريعة التحضير، تصدرت النودلز محركات البحث والتي تعتبر من أشهر الوجبات السريعة التي يعشقها الأطفال ويتناولوها بشكل يومي، إلا أن أضرار الإندومي كارثية على الجسم و قد تؤدي إلى الوفاة كما حدث مع الطفل حمزة الذي توفي بعد ساعتين فقط من تناول الإندومي. 

خلال السطور التالية نستعرض لكم أضرار النودلز سريعة التحضير و مخاطر الشعرية سريعة التحضير و أضرار النودلز الجاهزة وتلك المنتجات التي يتناولها الأطفال بشكل يومي، وذلك بحسب موقع webmed الطبي .. 

اضرار الاندومي 

أضرار النودلز سريعة التحضير

-ارتفاع نسبة الصوديوم:

النودلز سريعة التحضير تحتوي على كمية عالية من الصوديوم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى. 

  • ارتفاع نسبة الدهون المشبعة:
    الدهون المشبعة الموجودة في النودلز سريعة التحضير قد تؤثر على صحة القلب والشرايين.-المواد الحافظة:
    تحتوي النودلز سريعة التحضير على مواد حافظة مثل ثلاثي بوتيل هيدروكينون، الذي قد يسبب مشاكل في الرؤية أو الإضرار بالحمض النووي. 
     
  • المحتوى العالي من النشويات والسعرات الحرارية:
    الإفراط في تناول النودلز سريعة التحضير قد يؤدي إلى زيادة الوزن ومتلازمة التمثيل الغذائي (السمنة مع زيادة في نسبة السكر والدهون والضغط). 

     
  • جلوتامات أحادية الصوديوم:
    قد يسبب بعض المشاكل الصحية لبعض الأشخاص، مثل الصداع والغثيان وارتفاع ضغط الدم والضعف. 

     
  • نقص الألياف:
    الإندومي فقير بالألياف، مما قد يسبب الإمساك. 
     

هل النودلز سريعة التحضير ضارة بالصحة؟ 

تناول الشعرية سريعة التحضير غير صحية وقد تشعر متناولها بالشعور بالشبع الوهمي المؤقت، لكن لتناولها أضرار كثيرة وذلك لإنها من الأكلات المصنعة التي تحتوي على العديد من المواد الكميائية الضارة على الصحة خاصة النكهات والزيوت المهدرجة "البهارات" التي تتواجد بصحبتها.

مخاطر تناول النودلز سريعة التحضير 

 

خلل وظائف الدماغ

تناول الشعرية سريعة التحضير قد تؤدي إلى خلل في وظائف الدماغ مثل التشتت وتقليل الانتباه وزيادة فرص الإصابة بالخرف والزهايمر، وتراجع القدرات العقلية خاصة لدى الأطفال.

مشاكل بالجهاز العصبي

الشعرية سريعة التحضير لها الكثير من الأضرار على الجهاز العصبي وقد تؤدي إلى ضعف الأعصاب وتلف الأنسجة وخلايا الجسم.

اضطرابات الجهاز الهضمي

تناول الشعرية سريعة التحضير قد تسبب في اضطرابات بالهضم وتسبب خلل في حركة الأمعاء بالإضافة إلى زيادة فرص الإصابة بتقرحات المعدة والتهابات القولون.

خلل بالجهاز المناعي

عند تناول الشعرية سريعة التحضير قد تسبب خلل في الجهاز المناعي ومنها زيادة فرص الإصابة بالأمراض المزمنة.

هل النودلز سريعة التحضير يسبّب التسمم؟

الشعرية سريعة التحضير تحتوي على نسبة من الزئبق التي قد تؤدي إلى الإصابة بالتسمم خاصة مع سوء التخزين هذه الأطعمة التي قد تتعرض لأشعة الشمس مما يؤدي إلى حدوث التفاعلات التي تتسبب في التسمم.

تفاصيل وفاة طفل بسبب النودلز سريعة التحضير

بحسب رواية العائلة، كان حمزة قد طلب تناول وجبة سريعة، فأعدّت له والدته عبوة من النودلز الجاهز، الذي يُباع في الأسواق بكثرة ويُعتبر من الوجبات المحببة للأطفال. لم تمضِ سوى ساعة واحدة حتى بدأت تظهر على الطفل أعراض شديدة.

  • تقيؤ مستمر
  • آلام حادة في المعدة
  • إسهال حاد
  • هبوط سريع في الضغط

نُقل على الفور إلى المستشفى، لكن الأطباء أكدوا أن حالته كانت متأخرة جدًا، وتوفي بعد ساعتين فقط من التسمم.

ما سبب التسمم؟ 

وفقًا للمصادر الطبية والأمنية، فإن عبوة النودلز التي تناولها الطفل كانت تحتوي على مواد حافظة أو ملوّثات غير مطابقة للمواصفات. يُشتبه بأن هناك خللاً في التصنيع أو التخزين أدى إلى تلف المنتج.

وسريعا ما كشف رجال المباحث الأماكن التي كان يتشري منها الطفل حمزة الأندومي و تم التحفظ على أحد المحلات، وأُخذت عينات من المنتجات، وتم تشميع المكان لحين انتهاء التحقيقات.

