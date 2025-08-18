في حادثة مؤلمة هزّت قلوب الجميع، تُوفي الطفل حمزة الوزان، البالغ من العمر 7 سنوات، بعد تناوله وجبة نودلز سريعة التحضير من نوع شهير، تسببت في تسمم غذائي حاد أدى إلى وفاته خلال ساعتين فقط من تناوله لها.

تفاصيل الحادثة

بحسب رواية العائلة، كان حمزة قد طلب تناول وجبة سريعة، فأعدّت له والدته عبوة من النودلز الجاهز، الذي يُباع في الأسواق بكثرة ويُعتبر من الوجبات المحببة للأطفال. لم تمضِ سوى ساعة واحدة حتى بدأت تظهر على الطفل أعراض شديدة.

تقيؤ مستمر

آلام حادة في المعدة

إسهال حاد

هبوط سريع في الضغط

نُقل على الفور إلى المستشفى، لكن الأطباء أكدوا أن حالته كانت متأخرة جدًا، وتوفي بعد ساعتين فقط من التسمم.

ما سبب التسمم؟

وفقًا للمصادر الطبية والأمنية، فإن عبوة النودلز التي تناولها الطفل كانت تحتوي على مواد حافظة أو ملوّثات غير مطابقة للمواصفات. يُشتبه بأن هناك خللاً في التصنيع أو التخزين أدى إلى تلف المنتج.

وسريعا ما كشف رجال المباحث الأماكن التي كان يتشري منها الطفل حمزة الأندومي و تم التحفظ على أحد المحلات، وأُخذت عينات من المنتجات، وتم تشميع المكان لحين انتهاء التحقيقات.

تحذيرات للأهالي

بعد الحادث حذر الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن استهلاك بعض أنواع النودلز المنتشرة في الأسواق، خصوصًا تلك التي:

تُباع دون رقابة واضحة

لا تحمل ملصقًا غذائيًا واضحًا

تحتوي على نكهات صناعية مجهولة المصدر

تُباع بأسعار منخفضة جدًا

لماذا النودلز خطير على الأطفال أحيانًا؟

رغم أنها وجبة سريعة وسهلة التحضير، إلا أن العديد من أنواع النودلز تحتوي على:

نسب عالية من الصوديوم

مواد حافظة

محسنات طعم مثل جلوتامات الصوديوم MSG

نكهات صناعية ومكونات غير معروفة المصدر

كل هذه المواد قد تكون ضارة جدًا للأطفال، وخصوصًا في حال وجود خلل في التصنيع أو انتهاء صلاحية المنتج.

كيف تحمي أطفالك؟

اقرأ مكونات المنتج جيدًا قبل شرائه

تجنب الأنواع غير المعروفة أو الرخيصة بشكل مبالغ فيه

لا تُكثر من تقديم الوجبات المصنعة

اطبخ النودلز في ماء نظيف وتخلص من ماء السلق

يفضل تحضير وجبات منزلية طازجة لأطفالك

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

وداعًا حمزة مأساة تُنبه الجميع

وفاة الطفل حمزة ليست مجرد حادث فردي، بل جرس إنذار لكل أسرة تتعامل مع الأطعمة الجاهزة دون تدقيق، راقب ما يأكله أطفالك، فدقيقة من الحذر قد تساوي حياة كاملة.