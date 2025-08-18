قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيارة باراك الرابعة إلى بيروت.. واشنطن تدفع لتثبيت وقف إطلاق النار وسط انقسام لبناني
اليوم| آخر فرصة للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب.. رابط مباشر للتسجيل
تعاون ضخم بين سامسونج وتيسلا .. شاشات OLED للروبوت البشري Optimus
هل يأثم الرجل لعدم ارتداء زوجته الحجاب؟.. الإفتاء تجيب
رحلة العمرة بالتقسيط على 10أشهر بدون فوائد للصحفيين وأسرهم
روسيا توافق على ضمانات أمنية لأوكرانيا مقابل التزامات تمنع توسع الناتو
إيران: تهجير سكان غزة جريمة حرب تستهدف محو الهوية الفلسطينية
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الإثنين
قانون تنظيم المخلفات.. احذر ارتكاب هذا الفعل يغرمك 10 آلاف جنيه
هل الاستماع للقرآن مع ترديده له أجر مضاعف؟.. الإفتاء تحسم الجدل
مرأة ومنوعات

طريقة عمل دجاج مقلي مقرمش.. أحلى من المحلات

طريقة عمل دجاج مقلي مقرمش
طريقة عمل دجاج مقلي مقرمش
هاجر هانئ

قدمت الشيف غادة جميل، عبر قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل  دجاج مقلي مقرمش، فهي من الأكلات التي يعشقها الكبار و الصغار مما يدفع العديد إلي تناولها في المطاعم.


مقادير دجاج مقلي مقرمش


● دجاج
● لبن رايب
● لبن
● خل

● دقيق
● دقيق ذرة
● ثوم بودرة
● بابريكا
● فلفل أسود
● بصل بودرة
● ملح
● زيت للقلي
● باكينج باودر

كنتاكي

طريقة تحضير دجاج مقلي مقرمش


يتبل الدجاج باللبن واللبن الرايب و الخل و الليمون
ثم يضاف الملح و الفلفل الأسود و بودرة الثوم و البصل و البابريكا و زيت الزيتون
ثم يبدر بالدقيق  فقط
ثم  دقيق الذرة والباكينج باودر و الدقيق
ثم يحمر في زيت غزير حتى تمام النضج
و يقدم ساخنا
 

دجاج مقلي مقرمش طريقة عمل دجاج مقلي مقرمش طريقة تحضير دجاج مقلي مقرمش

