طريقة عمل دجاج مقلي مقرمش.. أحلى من المحلات

قدمت الشيف غادة جميل، عبر قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل دجاج مقلي مقرمش، فهي من الأكلات التي يعشقها الكبار و الصغار مما يدفع العديد إلي تناولها في المطاعم.
مقادير دجاج مقلي مقرمش
● دجاج
● لبن رايب
● لبن
● خل
● دقيق
● دقيق ذرة
● ثوم بودرة
● بابريكا
● فلفل أسود
● بصل بودرة
● ملح
● زيت للقلي
● باكينج باودر
طريقة تحضير دجاج مقلي مقرمش
يتبل الدجاج باللبن واللبن الرايب و الخل و الليمون
ثم يضاف الملح و الفلفل الأسود و بودرة الثوم و البصل و البابريكا و زيت الزيتون
ثم يبدر بالدقيق فقط
ثم دقيق الذرة والباكينج باودر و الدقيق
ثم يحمر في زيت غزير حتى تمام النضج
و يقدم ساخنا