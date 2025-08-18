طريقة عمل دجاج مقلي مقرمش.. أحلى من المحلات

قدمت الشيف غادة جميل، عبر قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل دجاج مقلي مقرمش، فهي من الأكلات التي يعشقها الكبار و الصغار مما يدفع العديد إلي تناولها في المطاعم.



مقادير دجاج مقلي مقرمش



● دجاج

● لبن رايب

● لبن

● خل

● دقيق

● دقيق ذرة

● ثوم بودرة

● بابريكا

● فلفل أسود

● بصل بودرة

● ملح

● زيت للقلي

● باكينج باودر

طريقة تحضير دجاج مقلي مقرمش



يتبل الدجاج باللبن واللبن الرايب و الخل و الليمون

ثم يضاف الملح و الفلفل الأسود و بودرة الثوم و البصل و البابريكا و زيت الزيتون

ثم يبدر بالدقيق فقط

ثم دقيق الذرة والباكينج باودر و الدقيق

ثم يحمر في زيت غزير حتى تمام النضج

و يقدم ساخنا

