وصفة اقتصادية.. طريقة عمل كفتة بالبرغل

كفتة بالبرغل من الأكلات الأقتصادية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل، حيث قدمت الشيف محروسة سالم، على قناة سي بي سي سفرة طريقة تحضير كفتة بالبرغل بأسهل الخطوات.



مقادير كفتة بالبرغل



● نص كيلو لحمة مفرومة

● كوب برغل منقوع

● بصلة مفرومة “ناعم “

● شبت مفروم

● كزبرة مفرومة

● ملح وفلفل

● بابريكا

● توابل كفتة

● ثوم بودرة

للتقديم:

● أرز بالشعرية



طريقة تحضير كفتة بالبرغل



في الكبة، تخلط اللحمة والبرغل والبصل المفروم مع الشبت والكزبرة

وتشكل كرات الكفتة

في طاسة على النار، تشوح البصلة مع الثوم

يضاف عصير الطماطم والصلصة ويتركوا حتى تمام التسبيك

تضاف المرقة وتترك لتغلي

تضاف الكفتة وتترك حتى تمام الطهي

وتقدم ساخنة مع الأرز

