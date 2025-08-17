قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

البيض المسلوق أم الجبن: أيهما أفضل لوجبة إفطار غنية بالبروتين؟

البيض المسلوق أم الجبن
البيض المسلوق أم الجبن
هاجر هانئ

يُعدّ البيض المسلوق والجبن  مصدرًا غنيًا بالبروتين والعناصر الغذائية المهمة التي تُساعدك على الشعور بالنشاط والشبع طوال اليوم، يتمتع هذان الطبقان الصحيان للإفطار بفوائد فريدة، فلماذا لا تستمتع بهما؟

عندما يتعلق الأمر بتناول فطور صحي، هناك خيارات متعددة، ولكن عندما يتعلق الأمر بأطعمة غنية بالطاقة، بل تزودك أيضًا بالعناصر الغذائية اللازمة، وخاصةً البروتين الذي تتناوله يوميًا، فهناك خياران ممتازان: البيض والجبنة.

وفقاً للخبراء، يحظى البيض والجبن الغنيان بالبروتين بشعبية واسعة، ليس فقط لسهولة تحضيرهما وطعمهما اللذيذ، بل أيضاً لكونهما من أغنى الأطعمة بالبروتين، مما يمنحك التغذية الكافية والشعور بالشبع، بالإضافة إلى فوائد صحية أخرى عديدة، مثل فقدان الوزن. وبينما يُشيد البعض بالبروتين الخالي من الدهون والعناصر الغذائية الأساسية الموجودة في البيض، يُفضل الكثيرون أيضاً الجبن الغني بالكالسيوم، والمناسب للنباتيين. ولكن أيهما أكثر فعالية كوجبة أولى في اليوم؟

ارتفاع مستويات الكالسيوم في الجسم

لماذا البيض المسلوق مفيد للصحة ؟

يقول خبراء التغذية إن البيض المسلوق مصدر غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، كما أنه منخفض السعرات الحرارية نسبيًا، غني بالأحماض الأمينية التسعة الأساسية، ويُقال إنه مصدر بروتين كامل، مما يساعد على نمو العضلات وإصلاحها، ويساعد على الشعور بالشبع، مما يُساعد في التحكم بالوزن.

تناول بيضتين مسلوقتين على الأقل على الفطور يوميًا يُساعد على دعم وظائف الدماغ، وتعزيز عملية الأيض، وتحسين مستويات الطاقة بشكل عام. يقول الخبراء إن الدهون الصحية ومضادات الأكسدة - اللوتين والزياكسانثين - الموجودة بكثرة في البيض تُعزز صحة العين وتحمي من الالتهابات. بالإضافة إلى سلقه، يُمكنك أيضًا تحضير البيض المخفوق أو العجة للحصول على وجبة فطور لذيذة وصحية.

يجب أن تعطيك بيضة كبيرة حوالي 6 جرام من البروتين، وبياض البيض، على وجه الخصوص، يسرق العرض ببروتينه النقي وسعراته الحرارية القليلة، مما يجعله المفضل لدى عشاق اللياقة البدنية.

لماذا البيض المسلوق ضرورى في وجبة الإفطار؟

ما مدى فائدة الجبن في وجبة الإفطار؟

يعتبر الجبن القريش  مصدرًا قويًا ليس فقط للبروتين عالي الجودة، وهو ضروري لنمو العضلات والطاقة المستدامة طوال اليوم، ولكنه يتميز أيضًا بطبيعة بطيئة الهضم، مما يبقيك ممتلئًا لفترة أطول، ويقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويساعد في إنقاص الوزن وإدارته.

كما أنه غني بالكالسيوم والفوسفور كونه مصدرًا للألبان، مما يساعد على تقوية العظام والأسنان، مما يجعله خيارًا رائعًا لجميع الفئات العمرية، كما أنه غني بالدهون الصحية التي توفر طاقة ثابتة دون ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم، خاصة في ساعات الصباح، مما يجعله مثاليًا لمرضى السكري، يقول الأطباء إن الجبنة سهلة الهضم ومتعددة الاستخدامات، مما يسمح لك بإعداد مجموعة متنوعة من الأطباق المغذية.

أشخاص ممنوعين من تناول الجبنة القريش

البيض المسلوق أم الجبن: أيهما أفضل؟

على الرغم من أن البيض المسلوق والجبن  يحتويان على تركيبات غذائية مماثلة، إلا أنهما صحيان للغاية ويمكن إدراجهما في النظام الغذائي في أيام متبادلة.

بحسب الخبراء، قد يعتمد الخيار الأفضل على تفضيلاتك الغذائية واحتياجاتك الغذائية وأهدافك في اللياقة البدنية، ولأن كلا هذين الطعامين يوفران نفس كمية البروتين تقريبًا، فلا يمكنك الاستغناء عن أحدهما من أجل الآخر، يمكنك تناول بيض مسلوق في أحد الأيام، ووعاء من الجبن في اليوم الآخر، مع حفنة من المكسرات على الفطور.

المصدر: timesnownews.

البيض المسلوق الجبن القريش وجبة الإفطار إنقاص الوزن البروتين

