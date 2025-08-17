قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديوهات مخلة.. القبض على الراقصة الشهيرة ليلى بتهمة التحريض على الفسق
في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة
47 شهيدًا و226 مصابًا ضحايا خطة مصيدة الموت الإسرائيلية في غزة بيوم واحد
البحيرة: إزالة 88 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة
نواب بريطانيون يطالبون ستارمر بإجلاء عاجل لأطفال غزة المرضى والجرحى إلى المملكة المتحدة
أكاديمية الشرطة تستقبل طلبات الراغبين للالتحاق.. رابط ومواعيد التقديم
استثنائي.. شبكة بريطانية تتغزل في توهج محمد صلاح مع ليفربول
أسعار الدواجن والبيض بالوادي الجديد اليوم الأحد
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي
مصر تجدد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتدعو دول العالم لعدم المشاركة فيه
الشرع: لا تنازل عن وحدة سوريا ومحاسبة المتورطين في أحداث السويداء
ضربة قوية لـ الدولار أمام الجنيه .. والمؤسسات الدولية تشيد بمرونة سعر الصرف
أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

ريهام قدري

أثار رحيل مدير التصوير المصري تيمور تيمور موجة حزن واسعة، بعدما فقد حياته غرقًا أثناء إنقاذ ابنه على شاطئ رأس الحكمة بالساحل الشمالي. 

ورغم أنه كان يجيد السباحة، فإن الأمواج كانت أقوي منه.

 وكشف الأطباء كيفية حدوث الغرق حتى للمتمرسين وماحدث مع تيمور تيمور رغم إنقاذ ابنه

 ماذا يحدث للجسم عند الغرق؟

حسب أطباء الطوارئ وخبراء الإسعاف:

في اللحظات الأولى، يدخل الغريق في حالة ذعر شديد، تؤدي إلى تسارع ضربات القلب واستهلاك الأكسچين بسرعة.

يبدأ الجسم في المقاومة العشوائية، فيرفع الرأس والذراعين بشكل متكرر، لكنه لا يستطيع الصراخ أو طلب النجدة لأن كل نفسه مخصص للبقاء.

مع الاستمرار، يصاب الغريق بـ إرهاق عضلي حاد، ثم تبدأ المياه في التسلل إلى الرئتين.

نقص الأكسچين يؤدي إلى فقدان الوعي خلال دقائق، ثم توقف القلب والتنفس إذا لم يتم التدخل العاجل.


 لماذا يغرق حتى من يعرف السباحة؟

التيارات الساحبة: قوة شد تحت سطح الماء تجرف السباح بعيدًا عن الشاطئ.

التشنج العضلي المفاجئ بسبب برودة المياه.

الذعر، الذي يجعل الحركات غير منظمة ويستهلك الطاقة بسرعة.

محاولة إنقاذ آخرين، حيث يفقد المُنقذ طاقته في دفع الغريق أو الطفل إلى برّ الأمان.


قصة تيمور تيمور مؤلمة، لكنها تظل درسًا إنسانيًا وعلميًا،  وأن البطولة  قد تكون في تضحية أب بحياته من أجل ابنه

