أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

أثار رحيل مدير التصوير المصري تيمور تيمور موجة حزن واسعة، بعدما فقد حياته غرقًا أثناء إنقاذ ابنه على شاطئ رأس الحكمة بالساحل الشمالي.

ورغم أنه كان يجيد السباحة، فإن الأمواج كانت أقوي منه.

وكشف الأطباء كيفية حدوث الغرق حتى للمتمرسين وماحدث مع تيمور تيمور رغم إنقاذ ابنه

ماذا يحدث للجسم عند الغرق؟

حسب أطباء الطوارئ وخبراء الإسعاف:

في اللحظات الأولى، يدخل الغريق في حالة ذعر شديد، تؤدي إلى تسارع ضربات القلب واستهلاك الأكسچين بسرعة.

يبدأ الجسم في المقاومة العشوائية، فيرفع الرأس والذراعين بشكل متكرر، لكنه لا يستطيع الصراخ أو طلب النجدة لأن كل نفسه مخصص للبقاء.

مع الاستمرار، يصاب الغريق بـ إرهاق عضلي حاد، ثم تبدأ المياه في التسلل إلى الرئتين.

نقص الأكسچين يؤدي إلى فقدان الوعي خلال دقائق، ثم توقف القلب والتنفس إذا لم يتم التدخل العاجل.



لماذا يغرق حتى من يعرف السباحة؟

التيارات الساحبة: قوة شد تحت سطح الماء تجرف السباح بعيدًا عن الشاطئ.

التشنج العضلي المفاجئ بسبب برودة المياه.

الذعر، الذي يجعل الحركات غير منظمة ويستهلك الطاقة بسرعة.

محاولة إنقاذ آخرين، حيث يفقد المُنقذ طاقته في دفع الغريق أو الطفل إلى برّ الأمان.



قصة تيمور تيمور مؤلمة، لكنها تظل درسًا إنسانيًا وعلميًا، وأن البطولة قد تكون في تضحية أب بحياته من أجل ابنه