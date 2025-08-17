قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشاط: نتطلع لتوسيع استثمارات القطاع الخاص الياباني في الاقتصاد الأخضر
شروط إسرائيلية تعجيزية لوقف الحرب وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في غزة
رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد
غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات
حماس: تصديق رئيس الأركان الإسرائيلي على خطط احتلال غزة إعلان بموجة جديدة من الإبادة والتهجير
أطول غطسة لمريض شلل رباعي.. ولاء حافظ ينقل رسالة تحدٍ وإصرار للعالم و«قناة السويس» تكرّمه |صور
تفعيل السبورات الذكية ومراجعة البنية التكنولوجية في المدارس قبل العام الدراسي الجديد
حماس: الاحتلال يستخدم وسائل الضغط الإنساني لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية
مهرجان بورسعيد يطلق جائزة باسم تيمور تيمور لأفضل تصوير سينمائي
بعد القبض عليه.. معلومات خفية عن علاء الساحر تثير الجدل
مفوض أوروبي: قمة ألاسكا منحت بوتين انتصارًا رمزيًا وعمّقت مخاوف الغرب
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا
بالصور

بعد القبض عليه.. معلومات خفية عن علاء الساحر تثير الجدل

علاء الساحر
علاء الساحر

أصبح اسم البلوجر المصري علاء الساحر حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، بعدما انتشرت مقاطع فيديو صادمة تورطه في واقعة احتجاز شاب والتعدي عليه.

 

علاء الساحر صانع محتوى شهير على منصات التواصل، عُرف بتقديمه عروضًا في الخدع البصرية والسحر.

يمتلك أكثر من 5.4 مليون متابع عبر تيك‌توك، كما يحظى بانتشار واسع على فيسبوك ويوتيوب.

جذب الأنظار بفيديوهاته الترفيهية، وكان يقدم نفسه باعتباره “ساحر السوشيال ميديا”.


حياته الشخصية:

تزوج في ديسمبر 2023 من البلوجر "ريم"، وأنجب منها طفلًا يُدعى أنس، قبل أن ينفصلا بعد خلافات كبيرة.

سبق أن ارتبط بزوجة أخرى تُدعى "وصال"، ما جعله محور جدل متكرر على السوشيال ميديا بسبب خلافاته الأسرية.


القضية الأخيرة 

ظهر علاء الساحر في فيديو متداول وهو يقيّد شابًا داخل منزل، وسط مشاهد عنف وسخرية.

الفيديو نشرته طليقته على “إنستجرام”، مؤكدة أنه كان مخزنًا على هاتفه، ونشرته بدافع الانتقام بعد انفصالهما.

على الفور بدأت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة، وأعلنت وزارة الداخلية القبض على علاء الساحر وعدد من المتورطين معه.

التحقيقات كشفت أن الضحية تم خطفه من القاهرة ونقله إلى عقار بمحافظة السويس حيث تم احتجازه وتعذيبه.


 

رغم شهرته الكبيرة في مجال الخدع البصرية، وجد علاء الساحر نفسه في مواجهة مباشرة مع القانون، بعد أن تحولت حياته من صانع محتوى ناجح إلى متهم في قضية رأي عام أشعلت مواقع التواصل وأثارت جدلاً واسعًا بين متابعيه.
 

