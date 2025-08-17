بعد القبض عليه.. معلومات خفية عن علاء الساحر تثير الجدل

أصبح اسم البلوجر المصري علاء الساحر حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، بعدما انتشرت مقاطع فيديو صادمة تورطه في واقعة احتجاز شاب والتعدي عليه.

علاء الساحر صانع محتوى شهير على منصات التواصل، عُرف بتقديمه عروضًا في الخدع البصرية والسحر.

يمتلك أكثر من 5.4 مليون متابع عبر تيك‌توك، كما يحظى بانتشار واسع على فيسبوك ويوتيوب.

جذب الأنظار بفيديوهاته الترفيهية، وكان يقدم نفسه باعتباره “ساحر السوشيال ميديا”.



حياته الشخصية:

تزوج في ديسمبر 2023 من البلوجر "ريم"، وأنجب منها طفلًا يُدعى أنس، قبل أن ينفصلا بعد خلافات كبيرة.

سبق أن ارتبط بزوجة أخرى تُدعى "وصال"، ما جعله محور جدل متكرر على السوشيال ميديا بسبب خلافاته الأسرية.



القضية الأخيرة

ظهر علاء الساحر في فيديو متداول وهو يقيّد شابًا داخل منزل، وسط مشاهد عنف وسخرية.

الفيديو نشرته طليقته على “إنستجرام”، مؤكدة أنه كان مخزنًا على هاتفه، ونشرته بدافع الانتقام بعد انفصالهما.

على الفور بدأت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة، وأعلنت وزارة الداخلية القبض على علاء الساحر وعدد من المتورطين معه.

التحقيقات كشفت أن الضحية تم خطفه من القاهرة ونقله إلى عقار بمحافظة السويس حيث تم احتجازه وتعذيبه.





رغم شهرته الكبيرة في مجال الخدع البصرية، وجد علاء الساحر نفسه في مواجهة مباشرة مع القانون، بعد أن تحولت حياته من صانع محتوى ناجح إلى متهم في قضية رأي عام أشعلت مواقع التواصل وأثارت جدلاً واسعًا بين متابعيه.

