طريقة عمل كيكة الليمون الباردة بأسهل الخطوات

كيكة الليمون الباردة من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي ولايقاوم.



قدمت الشيف غادة جميل، عبر قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل كيكة الليمون الباردة، فيما يلي....

مقادير كيكة الليمون الباردة



● ليمون

● 200 مل لبن مكثف محلى

● 200 مل كريمة حلويات

● بسكوت سادة

للتزيين:

● شرائح ليمون

طريقة تحضير كيكة الليمون الباردة



يخفق اللبن المكثف و كريمة الحلويات و الليمون حتى التجانس

و يغمر البسكوت بالليمون

و يرص في بايركس التقديم ثم طبقة من الكريمة وتقرر الطبقتين حتى نهاية المكونات

و يترك في الثلاجة و يقدم باردا