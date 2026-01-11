الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد| تعرف عليها

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد، لتستمر انخفاض درجات الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً شديد البرودة ليلاً كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.



أوضحت هيئة الأرصاد، أن طقس اليوم الأحد يشهد شبورة من الساعة 3 حتى 10 صباحاً، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

طقس اليوم

أفادت الهيئة، أن هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، بالإضافة إلى سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبري ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وعن حالة البحر المتوسط، أشارت الهيئة، إلى اضطراب على السواحل الغربية للبحر المتوسط وسرعة الرياح من 40 إلى 60 كم/س وارتفاع الأمواج 2 إلى 3 متر.

درجات الحرارة المتوقعة



وتسجل درجة الحرارة العظمي على القاهرة الكبري والوجه البحرى 20 درجة والصغري 10، والعظمي بـ السواحل الشمالية 20 والصغري 10، والعظمي بمشال الصعيد 22 والصغري 6، والعظمي بجنوب الصعيد 24 و10 للصغري.

