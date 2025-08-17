قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديوهات مخلة.. القبض على الراقصة الشهيرة ليلى بتهمة التحريض على الفسق
في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة
47 شهيدًا و226 مصابًا ضحايا خطة مصيدة الموت الإسرائيلية في غزة بيوم واحد
البحيرة: إزالة 88 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة
نواب بريطانيون يطالبون ستارمر بإجلاء عاجل لأطفال غزة المرضى والجرحى إلى المملكة المتحدة
أكاديمية الشرطة تستقبل طلبات الراغبين للالتحاق.. رابط ومواعيد التقديم
استثنائي.. شبكة بريطانية تتغزل في توهج محمد صلاح مع ليفربول
أسعار الدواجن والبيض بالوادي الجديد اليوم الأحد
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي
مصر تجدد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتدعو دول العالم لعدم المشاركة فيه
الشرع: لا تنازل عن وحدة سوريا ومحاسبة المتورطين في أحداث السويداء
ضربة قوية لـ الدولار أمام الجنيه .. والمؤسسات الدولية تشيد بمرونة سعر الصرف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طريقة عمل البرجر الدجاج بأقل التكاليف

ريهام قدري

يعد البرجر من الاكلات السهلة التي يمكن أن تقدميها في الصيف بأكل التكاليف


طريقة سهلة وبسيطة لعمل برجر الدجاج في البيت:

المكونات:

نصف كيلو صدور دجاج مفروم (أو أوراك مفرومة 

حتي تصبح juicier).
بصلة صغيرة مفرومة ناعم.
فصين ثوم مفروم.
2 ملعقة كبيرة بقسماط (أو شوفان مطحون).
1 بيضة.
ملعقة صغيرة ملح.
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
نصف ملعقة صغيرة كمون.
رشة قرفة أو جوزة الطيب (اختياري).
ملعقة صغيرة صلصة مستردة أو كاتشب (اختياري، للطعم).

الطريقة:

في بولة كبيرة اخلطي الدجاج المفروم مع البصل والثوم والبهارات والبيض والبقسماط.
قلبي المكونات كويس حتي تصبح عجينة متماسكة.


بللي إيدك بمياه خفيفة وشكلي الخليط على هيئة أقراص برجر بالحجم المناسب.


غطي البرجر وضعيه في التلاجة نص ساعة على الأقل (حتي يتماسك )


سخني طاسة تيفال أو جريل، وادهنيها بمسحة زيت خفيفة.


حمّري أقراص البرجر من الجهتين لحد ما تستوي ويبقى لونها دهبي (

يمكن شويها في الفرن على حرارة 200 درجة لمدة 20 دقيقة).


قدمي البرجر في عيش كيزر مع الجبن، الخص، الطماطم، المايونيز أو الكاتشب حسب الرغبة.

