طريقة عمل البرجر الدجاج بأقل التكاليف

يعد البرجر من الاكلات السهلة التي يمكن أن تقدميها في الصيف بأكل التكاليف



طريقة سهلة وبسيطة لعمل برجر الدجاج في البيت:

المكونات:

نصف كيلو صدور دجاج مفروم (أو أوراك مفرومة

حتي تصبح juicier).

بصلة صغيرة مفرومة ناعم.

فصين ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة بقسماط (أو شوفان مطحون).

1 بيضة.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

رشة قرفة أو جوزة الطيب (اختياري).

ملعقة صغيرة صلصة مستردة أو كاتشب (اختياري، للطعم).

الطريقة:

في بولة كبيرة اخلطي الدجاج المفروم مع البصل والثوم والبهارات والبيض والبقسماط.

قلبي المكونات كويس حتي تصبح عجينة متماسكة.



بللي إيدك بمياه خفيفة وشكلي الخليط على هيئة أقراص برجر بالحجم المناسب.



غطي البرجر وضعيه في التلاجة نص ساعة على الأقل (حتي يتماسك )



سخني طاسة تيفال أو جريل، وادهنيها بمسحة زيت خفيفة.



حمّري أقراص البرجر من الجهتين لحد ما تستوي ويبقى لونها دهبي (

يمكن شويها في الفرن على حرارة 200 درجة لمدة 20 دقيقة).



قدمي البرجر في عيش كيزر مع الجبن، الخص، الطماطم، المايونيز أو الكاتشب حسب الرغبة.