معجزة صحية خارقة .. ما هو المشروب الذهبي وطريقه تحضيره؟

يتردد كثيراً مؤخراً مصطلح المشروب الذهبي المفيد للصحة وخاصة المناعة والعظام، والذي يُعرف بأنه مشروب الملوك والأمراء الخارق القادر على علاج العديد من الأمراض والمشاكل الصحية إذا استمريت في تناوله بشكل يومي حيث تساعد مكونات المشروب الذهبي على علاج مشاكل المفاصل والعظام وتقوية المناعة ويدعم صحة الدماغ والجهاز الهضمي .

ما هو المشروب الذهبي؟

المشروب الذهبي والمعروف أيضًا باسم حليب الكركم، عبارة عن مشروب هندي الأصل لاقى شهرةً وانتشارًا واسعًا مؤخرًا بسبب الفوائد الصحية العظيمة المرتبطة به.

الحليب الذهبي

ما هي مكونات المشروب الذهبي؟

يتكون المشروب الذهبي في الأساس من مكونين رئيسين وهما الحليب والكركم، ولزيادة فعاليته يجب إضافة رشة من الفل الأسود لتعظيم الاستفادة من المشروب.

ويمكن إضافة مكونات أخرى للمشروب الذهبي وهي القرفة والزنجبيل، وبذلك تتضاعف قيمته الغذائيه وفوائده الصحية حيث يمثل كل من هذه المكونات كنز صحي خارق .

فوائد المشروب الذهبي - فوائد الحليب بالكركم

1- التقليل من الالتهاب وألم المفاصل، حيث أنالمكونات التي يحتويها الحليب الذهبي تجعله مضاد التهاب خارق والتي تعود بالفائدة على الصحة ككل.

2-حسن من عمل الأوعية الدموية وتحميها من التصلب وارتفاع الكوليسترول وبالتالي تعود بالنفع على صحة القلب.

3- يُساعد تناول الحليب الذهبي في خفض مستويات السكر في الدم.

5- خفض خطر الالتهاب من شأنه أن يُقلل من ألم المفاصل الناتج عن الإصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي.

6-حليب الكركم مفيد لصحة الجهاز الهضمي، وتم استخدام الكركم لعدة قرون لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي

7-يمكن لحليب الكركم تحسين وظائف المخ، فقد ثبت أن الكركمين يتخطى حاجز الدم في المخ، مما يعني أنه يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على المخ

8-الكركمين الموجود في الكركم يعزز استجابات الجسم للأجسام المضادة، مما يساعد في مكافحة العدوى

9-يُعرف حليب الكركم بخصائصه المضادة للالتهابات، ويحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب تمت دراسته على نطاق واسع لقدرته على تقليل الالتهاب

فوائد الحليب بالكركم

فوائد الحليب بالكركم للنوم

يعزز حليب الكركم النوم بشكل أفضل، ويعاني العديد من الأشخاص من مشاكل النوم، ويمكن أن يكون حليب الكركم علاجًا طبيعيًا، والحليب الدافئ نفسه له تأثير مهدئ، مما قد يساعدك على الاسترخاء قبل النوم، ويحتوي الكركم على مركبات يمكن أن تزيد من مستويات السيروتونين والميلاتونين، وهي الهرمونات التي تنظم النوم .

أفضل وقت لشرب الحليب الذهبي

أفضل وقت لشرب الحليب الذهبي هو قبل النوم ليلاً للاستفادة من خصائصه المهدئة التي تساعد على الاسترخاء والنوم العميق، وبعد وجبة العشاء لتقليل الآثار الجانبية المحتملة على المعدة الفارغة، بينما يمكن الاستمتاع به في أي وقت حسب الرغبة، بما في ذلك في الصباح أو بعد الظهر، إما دافئًا أو باردًا، لكن قبل النوم هو الأكثر شيوعًا لفوائده المسائية.

طريقة عمل المشروب الذهبي بالكركم

أضف ملعقة من الكركم مع ملعقة من العسل الأبيض للتحلية على كوب من الحليب، ثم أفض رشة فلفل أسود وقلب المكونات جيداً ورفعه على النهار حتى يدفى ثم تناوله

ويمكن إضافة أي مكونات أخرى حسب الرغبة مثل القرفة والزنجبيل.