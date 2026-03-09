مؤسسة مصر الخير تشكر عمرو سعد بعد حملته لفك كرب 53 غارمًا وغارمة

وجهت مؤسسة مصر الخير الشكر للفنان عمرو سعد بعد إطلاقه حملة إنسانية تهدف إلى فك كرب الغارمين والغارمات، والتي أسفرت عن الإفراج عن 53 غارمًا وغارمة كدفعة أولى.

وأعربت المؤسسة، من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تقديرها للدور الإنساني الذي يقوم به الفنان عمرو سعد، مشيدة بمبادرته التي جاءت في إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية ومساعدة الغارمين على العودة إلى حياتهم الطبيعية وقضاء المناسبات مع أسرهم.

وأكدت المؤسسة أن هذه المبادرة تعكس روح التكافل المجتمعي، خاصة خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن مثل هذه الحملات تسهم بشكل كبير في إدخال الفرحة على العديد من الأسر، وتخفيف الأعباء عن كاهل الغارمين والغارمات.

وكان الفنان عمرو سعد قد أعلن عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي تبنيه حملة لفك كرب الغارمين بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، مؤكدًا أن الهدف هو الإفراج عن أكبر عدد ممكن منهم، حتى يتمكنوا من قضاء العيد وسط عائلاتهم.

مسلسل إفراج

يشارك في بطولة مسلسل "إفراج" كل من تارا عماد، سما إبراهيم، عبد العزيز مخيون، علاء مرسي، تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، إخراج أحمد خالد موسى.