قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية تكشف تفاصيل تجمع عدد من الناخبين داخل شونة خردة بالمحلة
نورهان تكشف لـ صدى البلد تطورات حالتها الصحية.. خاص
الأمطار تهدد بتأجيل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن
كروت دعاية ومبالغ مالية.. ضبط 2 من أنصار مرشح بالمنوفية
قرار مفاجئ من حكم مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس | فيديو
القاهرة تشهد انتظام التصويت في اليوم الثاني لإعادة انتخابات النواب
الداخلية تكشف حقيقة إثارة عدد من الأجانب للفوضى بأحد شوارع الإسكندرية
بسبب الأمطار الغزيرة.. تأجيل مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب لإشعار آخر
بوابة السماء تنفتح على الطفولة: قراءة بصرية جديدة في معرض لـ أوبو العالمية
بعد انتشار الفيروسات التنفسية.. أسعار لقاح الإنفلونزا وطريقة التطعيم
الرئيس السيسي: دعم مصر الكامل للشعب السوداني في مساعيه لتجاوز المرحلة الدقيقة الراهنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

القرفة والكركم الأبرز.. 4 توابل تساعد في علاج متلازمة تكيس المبايض

متلازمة تكيس المبايض
متلازمة تكيس المبايض
هاجر هانئ

متلازمة تكيس المبايض (PCOS) تصيب ملايين النساء حول العالم. في القرن الحادي والعشرين، وبسبب ازدياد استهلاك الأطعمة المصنعة وقلة الحركة، أصبحت هذه الحالة أكثر شيوعًا في المنازل من أي وقت مضى. بين عامي 1990 و2021، ارتفع معدل انتشار متلازمة تكيس المبايض عالميًا من 36.7 مليون إلى 69.5 مليون، وزادت نسبة الإصابة بها من 1.5 مليون إلى 2.3 مليون.

يُؤثر تكيس المبايض على الهرمونات، والتمثيل الغذائي، والدورة الشهرية، وقد يُصعّب الحمل أحيانًا. عادةً ما يُوصي الأطباء بالأدوية وبعض التغييرات في نمط الحياة، ولكن بصراحة، ما نأكله له تأثير كبير أيضًا. وعندما يتعلق الأمر بتناول الطعام الصحي، لا شيء يُضاهي المكونات الشائعة والمتوفرة بسهولة في مطبخنا.

متلازمة تكيس المبايض ليست استثناءً من ذلك. في الآونة الأخيرة، يتجه الأشخاص إلى استخدام التوابل، ليس فقط لتحسين مذاقها، بل لفوائدها الحقيقية في إدارة أعراض متلازمة تكيس المبايض. هذه التوابل ليست مجرد مكونات أساسية في المطبخ، بل هي غنية بمركبات نباتية فعّالة تُحسّن حساسية الأنسولين، وتُكافح الالتهابات، وتُوازن الهرمونات، وربما تُساعد في تنظيم الدورة الشهرية. عند استخدامها كجزء من نظام غذائي صحي ونمط حياة متوازن، فإنها تعمل جنبًا إلى جنب مع العلاجات الأخرى لدعمك.

علاج متلازمة تكيس المبايض

نستعرض هنا سبعة أنواع من التوابل التي قد تُحدث فرقًا إذا كنتِ تعانين من متلازمة تكيس المبايض. اعتبريها أدوات مساعدة بسيطة في مطبخك، وليست حلولًا سحرية، سواء كنتِ ترغبين في تنظيم دورتك الشهرية، أو تهدئة الالتهابات، أو التخلص من الوزن الزائد.

القرفة
تحظى القرفة باهتمام كبير في مجال متلازمة تكيس المبايض، ولسبب وجيه. فهذه التوابل الشتوية المميزة تساعد في التغلب على مقاومة الأنسولين والحفاظ على مستوى السكر في الدم ضمن المعدل الطبيعي، وهما عقبتان رئيسيتان في متلازمة تكيس المبايض. تكمن فوائد القرفة في مركب يُسمى سينامالدهيد، الذي يُحسّن استجابة الجسم للأنسولين، وقد يُساهم أيضاً في تنظيم الدورة الشهرية والهرمونات.

كيفية استخدامه:

في الصباح: رشي القليل منها على دقيق الشوفان أو امزجيه في عصيرك.

في الليل: اشرب شاي القرفة قبل النوم للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم أثناءالنوم (يكفي غلي عود أو ربع إلى نصف ملعقة صغيرة من المسحوق في الماء).

نصيحة: امزجه مع العسل أو الزنجبيل الطازج لمزيد من الفعالية المضادة للالتهابات.
 

كُركُم
يُعرف الكركم بفوائده العديدة، لا سيما مادة الكركمين، وهي مادة قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. ونظرًا لأن الالتهاب المزمن يُعدّ مشكلة شائعة لدى المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، فإن إضافة الكركم إلى النظام الغذائي قد تُساعد في علاج العديد من المشاكل الصحية، بدءًا من حب الشباب وصولًا إلى تحسين استجابة الجسم للأنسولين.

كيفية استخدامه:

أضف نصف إلى ملعقة صغيرة إلى الكاري أو الحساء، أو اخفق بعض الحليب الذهبي (الكركم مع الحليب ورشة من الفلفل الأسود).

احرص دائمًا على تناوله مع الفلفل الأسود - فهو يساعد جسمك على امتصاص الكركمين.

أفضل وقت لتناوله: أثناء الغداء أو العشاء، خاصة إذا كنت تشعر بالانتفاخ أو الالتهاب بعد الوجبات.

اعشاب وتوابل

الحلبة
تساعد بذور الحلبة في إدارة نسبة السكر في الدم وتساعد جسمك على التعامل مع الأنسولين بشكل أفضل - وهو أمر تعاني منه الكثير من النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.

طريقة الاستخدام:

انقع ملعقة صغيرة من البذور في الماء طوال الليل. في الصباح، اغلي الماء واشربه.

أضيفي البذور إلى العدس أو أطباق الخضار.

أفضل وقت لتناوله: أول شيء في الصباح، قبل تناول الطعام، لتنشيط عملية التمثيل الغذائي والحفاظ على مستوى الجلوكوز تحت السيطرة.

زنجبيل
لا يقتصر استخدام الزنجبيل على علاج الغثيان فحسب، بل إنه غني بمادة الجينجيرول التي تحارب الالتهابات وتهدئ الجهاز الهضمي. بالنسبة لمتلازمة تكيس المبايض، يمكن أن يخفف الزنجبيل الالتهابات (مما يساعد الأنسولين على العمل بشكل أفضل) وقد يخفف آلام الدورة الشهرية أيضاً.

كيفية الحصول عليه:

حضّر شاي الزنجبيل بشرائح الزنجبيل الطازجة.

أضفها إلى أطباق القلي السريع أو الحساء.

متى يجب تناوله: في منتصف الصباح أو مع الغداء - سيساعد ذلك على تحسين عملية الهضم أيضاً.

المصدر: timesofindia

تكيس المبايض متلازمة تكيس المبايض علاج متلازمة تكيس المبايض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

ترشيحاتنا

السعودية

بسبب الأمطار.. إيقاف مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب

توروب

توروب يرفض ضم عمر فايد لهذا السبب

كهربا ومحمد الشناوي

كهربا يهنئ الشناوي بمناسبة عيد ميلاده.. ماذا قال؟

بالصور

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك في نصف ساعة.. بمكونات آمنة وسهلة

طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية

اعتزل الفن ولم يحضر عزاء شقيقته.. ماذا يحدث لـ عادل إمام ؟

عادل إمام
عادل إمام
عادل إمام

في بيان قوي| مصر تؤكد على خطوطها الحمراء في السودان.. وتلمح لتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لحماية أمنها القومي

الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

إيرينا يسري
إيرينا يسري
إيرينا يسري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد