لا يسعى للتعلم.. تصريحات نارية بين محمود فايز وحلمي طولان بعد كأس العرب

واجه محمود فايز، محلل الأداء بالاتحاد المصري لكرة القدم، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني حلمي طولان برد صادم عقب تصريحاته الأخيرة.

أعاد فايز نشر تغريدة قديمة على حسابه بموقع «فيس بوك» كتب فيها: «معنديش مشكلة مع الجاهل… لأني جاهل بمليون حاجة… لكني أسعى إلى المعرفة لحد ما أموت… مشكلتي الكبرى مع الجاهل المتعجرف… لا يعترف بجهله، ولا يسعى للتعلم، ولا يسمع للآخرين»، وأضاف تعليقًا مباشرًا: «وكداب كمان!!»، في إشارة واضحة إلى طولان.

وكان طولان قد صرح مؤخرًا في لقاء تليفزيوني قائلاً إن فايز كان مرشحًا للعمل معه كمحلل أداء، لكنه لم يعجبه أسلوبه في موقف معين، فاختار محللًا آخر، قبل أن يتدخل فايز ويمنع هذا المحلل من الانضمام، ما دفع طولان لإبلاغه بأن هذا الشاب سيكون ضمن الجهاز الفني بدلاً منه.