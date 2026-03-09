ويزو تثير الجدل بمنشور غامض: اللي حوالينا دول شياطين

أثارت الفنانة ويزو الجدل بمنشور غامض شاركته، مع متابعيها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

و كتبت ويزو عبر خاصية الاستوري : طيب ربنا عز وجل سلسل شياطين الجن في شهر رمضان يبقي اكيد اللي حوالينا دول شياطين الانس يبقي نخلى بالنا بقه وبعد رمضان مانتعاملش معاهم علي انهم بنی ادمین دول شياطين.

و سجلت الفنانة ويزو عودتها إلى منافسات الدراما الرمضانية بعد غياب دام عامين، من خلال مسلسل "السوق الحرة"، الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنانين محمد ثروت ومحمد رضوان، والمقرر عرضه عبر قناة النهار وعدد من القنوات العربية خلال موسم دراما رمضان 2026

وظهرت ويزو خلال أحداث مسلسل "السوق الحرة" بشكل مختلف كلياً عما اعتاده الجمهور منها، سواء على مستوى الشكل أو الأداء، حيث تقدم شخصية تحمل أبعاداً جديدة وتمزج بين الكوميديا والمواقف الإنسانية، وتجسد ويزو شخصية فتاة تُدعى ندى إيلانير، مديرة السوق الحرة داخل المطار، وذلك بعدما كانت تعمل في السابق داخل بوتيك بإحدى المناطق الشعبية قبل أن تتولى هذا المنصب.

مسلسل "السوق الحرة" من تأليف هشام يحيى وإخراج شادي على، وبطولة محمد ثروت، ويزو، محمد رضوان، محمود الليثي، حسام داعر، هالة فاخر، ريم رأفت، غادة طلعت، محمد جبر، وعدد من ضيوف الشرف، وتدور الأحداث في مطار دولي، وتحديداً داخل "السوق الحرة"، حيث تتقاطع حكايات المسافرين العابرين مع يوميات الموظفين المستقرين في إطار كوميدي ساخر.