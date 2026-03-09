قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الأمريكي يفقد مسيرتين من طراز MQ‑9 داخل إيران
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 9 مارس 2026
رئيس الوزراء القطري: الهجمات الإيرانية تعرقل جهود الوساطة
برلمانية: زيادة الحد الأدنى للأجور ضرورة لحماية المواطنين من ضغوط المعيشة
صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة
عصام شلتوت: جماهير الأهلي غير مقتنعة بمهاجم الأهلي كامويش
ليس سجلا سيئا.. أول تعليق من سلوت بعد وصوله لـ 100 مباراة مع ليفربول
علي جمعة يوضح حكم الإفطار في الطائرة: لو شايف الشمس قدامك متفطرش
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الإثنين 9 مارس 2026
هجوم يستهدف قاعدة فكتوريا الأمريكية في بغداد وتفعيل منظومة الدفاع الجوي
تركيا تستدعي السفير الإيراني بعد إطلاق صاروخ تجاه أراضيها
مبالغ ضخمة.. تفاصيل جوائز بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
فن وثقافة

ويزو تثير الجدل بمنشور غامض: اللي حوالينا دول شياطين

ويزو
ويزو
ميرنا محمود

أثارت الفنانة ويزو الجدل بمنشور غامض شاركته، مع متابعيها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

و كتبت ويزو عبر خاصية الاستوري : طيب ربنا عز وجل سلسل شياطين الجن في شهر رمضان يبقي اكيد اللي حوالينا دول شياطين الانس يبقي نخلى بالنا بقه وبعد رمضان مانتعاملش معاهم علي انهم بنی ادمین دول شياطين.

و سجلت الفنانة ويزو عودتها إلى منافسات الدراما الرمضانية بعد غياب دام عامين، من خلال مسلسل "السوق الحرة"، الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنانين محمد ثروت ومحمد رضوان، والمقرر عرضه عبر قناة النهار وعدد من القنوات العربية خلال موسم دراما رمضان 2026

وظهرت ويزو خلال أحداث مسلسل "السوق الحرة" بشكل مختلف كلياً عما اعتاده الجمهور منها، سواء على مستوى الشكل أو الأداء، حيث تقدم شخصية تحمل أبعاداً جديدة وتمزج بين الكوميديا والمواقف الإنسانية، وتجسد ويزو شخصية فتاة تُدعى ندى إيلانير، مديرة السوق الحرة داخل المطار، وذلك بعدما كانت تعمل في السابق داخل بوتيك بإحدى المناطق الشعبية قبل أن تتولى هذا المنصب.

مسلسل "السوق الحرة" من تأليف هشام يحيى وإخراج شادي على، وبطولة محمد ثروت، ويزو، محمد رضوان، محمود الليثي، حسام داعر،  هالة فاخر، ريم رأفت، غادة طلعت، محمد جبر، وعدد من ضيوف الشرف، وتدور الأحداث في مطار دولي، وتحديداً داخل "السوق الحرة"، حيث تتقاطع حكايات المسافرين العابرين مع يوميات الموظفين المستقرين في إطار كوميدي ساخر.

ويزو اعمال ويزو مسلسل السوق الحرة ابطال مسلسل السوق الحرة

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

سعر الريال السعودي اليوم

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

لجنة الأزمة

بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك

اجازة عيد الفطر 2026

للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر 2026 رسميًا

بيزيرا

مفاجأة بشأن انتقال خوان بيزيرا لـ منتخب البرازيل.. تفاصيل

مادلين طبر

مادلين طبر: أنا أم بايظة.. لو جبت عيال كانوا هيطلعوا صيع

جمال سليمان

جمال سليمان: بشار الأسد لا يمتلك ما يكفي من الذكاء.. ويعيش بأوهام

مادلين طبر

مادلين طبر تفجر مفاجأة عن «جوجو»: تناديني ماما وهذه قصتنا

بالصور

رسميا.. شاهد هيونداي اكسنت 2026 فيس ليفت ‏

مسلسل الكينج الحلقة 20 .. زواج محمد عادل إمام للمرة الثالثة وصدمة جديدة لحنان مطاوع

لو بتعاني من الإمساك في رمضان .. 7 أطعمة تعيد حركة الأمعاء بشكل طبيعي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أسرار الناتو الإسرائيلي.. تحالف سداسي ضد من؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفتوى وقضية الشيخ بخيت

