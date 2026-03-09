قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مسليل فن الحرب الحلقة 20.. شيري عادل تكتشف سرًا خطيرًا عن ريم مصطفى

أحمد إبراهيم

شهد مسلسل فن الحرب الحلقة 20 تطورات مثيرة فى الأحداث، حيث ظن كل من جاسر رضوان وهاشم الفحام أنهما أحكما قبضتهما على زياد “يوسف الشريف”، وأن خطتهما نجحت أخيرًا في الإيقاع به ووضعه في مأزق لا يستطيع الخروج منه، ولكن الأحداث جاءت عكس توقعاتهما تمامًا، إذ كشف زياد عن وجه آخر من دهائه، بعدما كان قد أبلغ الشرطة مسبقًا بكل التفاصيل، وتمكن من تسجيل اعتراف صريح لهما بالسرقة.

هذا التحرك أعاد فتح قضية «أرض المستقبل» من جديد أمام النيابة، وباتت الأدلة هذه المرة في صالح زياد.

بينما تتفاقم الأزمة بين زياد ومي “شيري عادل”، بعدما اكتشف خيانتها له، إثر خضوعها لضغوط ياسمين وإفصاحها عن مكان وجود والدته وشقيقاته، وهذا الاكتشاف أصاب زياد بصدمة كبيرة، وخلق فجوة عميقة بينهما، خاصة أن الثقة كانت الركيزة الأساسية في علاقتهما.

وتحاول مي إصلاح ما أفسدته، والسعي لاستعادة ثقة زياد من جديد، لكنها تجد نفسها أمام حقيقة أكثر تعقيدًا، بعدما تبدأ في البحث خلف ماضي ياسمين، وخلال تحريها، تكتشف قصة زواج ياسمين الأول من تاجر مخدرات لقي مصرعه على يد شقيقها حسن.

أبطال مسلسل فن الحرب 

يشارك في بطولة المسلسل، كل من: شيري عادل، ريم مصطفى، وليد فواز، محمد جمعة، إسلام إبراهيم، دنيا سامي، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد عبد التواب.

وسبق أن تحدث المؤلف عمرو سمير عاطف، عن تعاونه الجديد مع الفنان يوسف الشريف في مسلسل “فن الحرب” الذي يشارك في ماراثون دراما رمضان 2026.

وقال عمرو سمير عاطف، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إنه سعيد بتجديد التعاون مع الفنان يوسف الشريف، مؤكدا أن الدور سيكون جديدا ومختلفا عما قدماه معا في أعمال سابقة.

وعن طبيعة العمل؛ قال عمرو سمير فرج، إن المسلسل عبارة عن دراما اجتماعية، بها العديد من الأحداث الشيقة المقرر أن تنال إعجاب الجمهور.

وتعاون المؤلف عمرو سمير مع الفنان يوسف الشريف سابقا في العديد من الأعمال، وحققا نجاحا كبيرا، ومن أبرزها،: “رقم مجهول، الصياد، لعبة إبليس، كفر دلهاب، النهاية".

أحدث أعمال يوسف الشريف

يمثل مسلسل “فن الحرب”، عودة للفنان يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات عن الدراما، بعد مسلسله “كوفيد 25”، الذي شارك في ماراثون رمضان 2021، وشاركه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، عماد رشاد”، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.

