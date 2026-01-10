مشروبات طبيعية تهدئ الجهاز التنفسي.. حلول فعالة لتخفيف السعال وضيق التنفس

يعاني كثير من الأشخاص من تهيج الجهاز التنفسي نتيجة نزلات البرد، الحساسية، أو التعرض للهواء الملوث، ما يسبب السعال وضيق التنفس.

أفضل مشروبات طبيعية لتهدئة الجهاز التنفسي

وتساعد بعض المشروبات الطبيعية في تهدئة الجهاز التنفسي، وتقليل الالتهاب، وتحسين عملية التنفس بفضل خصائصها المضادة للالتهابات والمهدئة.

وكشف موقع Cleveland Clinic عن أفضل مشروبات طبيعية لتهدئة الجهاز التنفسي، ومن أبرزها :

ـ مشروب الزنجبيل:

يتميز بخصائص مضادة للالتهابات تساعد على تهدئة الشعب الهوائية وتخفيف السعال.

ـ شاي النعناع:

يحتوي على المنثول الذي يساعد على فتح الممرات الهوائية وتخفيف الاحتقان.

ـ مشروب العسل والليمون:

يعمل العسل على تهدئة الحلق وتقليل التهيج، بينما يساعد الليمون في دعم المناعة.

ـ الكركم بالحليب:

يحتوي الكركم على مادة الكركمين المضادة للالتهابات، ما يساعد في تقليل تهيج الجهاز التنفسي.

ـ شاي البابونج:

يساعد على استرخاء عضلات الجهاز التنفسي وتخفيف السعال الليلي.

ـ مشروب القرفة:

يساهم في تقليل الالتهابات وتحسين تدفق الهواء داخل الشعب الهوائية.

نصائح لتعزيز صحة الجهاز التنفسي

ـ تناول المشروبات دافئة للحصول على أفضل نتيجة.

ـ تجنب المشروبات الباردة أثناء الإصابة بنزلات البرد.

ـ الإقلاع عن التدخين والابتعاد عن الملوثات الهوائية.

ـ استشارة الطبيب في حال استمرار الأعراض.