تصعيد خطير.. إيران: لن نطلق بعد الآن أي صاروخ برأس حربي يقل وزنه عن طن

كشف قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد موسوي، اليوم "الاثنين" عن تحول خطير في مسار المواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي الجيش الأمريكي، مؤكدا أنه من الآن فصاعدا لن يتم إطلاق أي صاروخ برأس حربي يقل وزنه عن طن واحد.

وقال موسوي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إکس": "لن يتم إطلاق أي صاروخ برأس حربي يقل وزنه عن طن واحد من الآن فصاعدا"، بحسب ما أفاد به موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، كشفت وكالة تسنيم الإيرانية، أن حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، شن هجوما صاروخيا على موقع راداري ومحطة اتصالات فضائية مهمة تابعة للكيان الصهيوني داخل الأراضي المحتلة.

وأوضحت وكالة تسنيم نقلا عن مصادر لم تسمها، أنه رغم المحاولات المكثفة من جانب مسؤولي دولة الاحتلال لإخفاء تفاصيل الهجوم، فإن مراجعة الصور المتداولة تشير إلى وجود عدد كبير من أجهزة استقبال الإشارات الفضائية في الموقع المستهدف.

ولفتت الوكالة الإيرانية، إلى أن الصور المتاحة أظهرت أن الموقع المستهدف هو محطة الأقمار الصناعية SES Satellite Station أو ما يُعرف بـ Emek HaEla Teleport، وهي محطة فضائية بالغة الأهمية تابعة لشركة SES S.A اللوكسمبورجية.