محافظات

رفع جلسة محاكمة المتهمين بقـ.ـتل صغير شبرا الخيمة وبث الجريمة على «الدارك ويب»

إبراهيم الهواري

رفعت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، جلسة نظر قضية مقتل طفل شبرا الخيمة وبث الجريمة على «الدارك ويب»، وذلك عقب إثبات حضور المتهمين والاستماع إلى الإجراءات المقررة خلال جلسة اليوم.


شهدت محكمة جنايات شبرا الخيمة تشديدات أمنية قبيل نظر محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل طفل شبرا الخيمة، والمتهمين فيها بقتل الصغير أحمد م س مع سبق الإصرار، والتمثيل بجثته، وتصوير الجريمة وبث مقاطع مرئية عبر منصات إلكترونية بقصد تحقيق أرباح مادية، وذلك بعد أن قررت المحكمة تأجيل الجلسة السابقة لعدم حضور أحد المتهمين.

وأحالت النيابة العامة المتهمين: "طارق أ.ع"، 29 عاما، عامل بمقهى، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، و"على.م.ع"، 15 عاما، طالب، ومقيم بدولة الكويت، في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، إلى محكمة الجنايات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد م س م"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني وإتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على إرتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته عقاقير طبية حزام من الجلد، وتوجه إليه حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفا، واستدرجه غدرا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثما فوقه قاصدا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

قرار الإحالة 

وأشار أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاح أبيض وأدوات تستخدم في الإعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في إرتكاب الجريمة محل البند أولا من الإتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفا، تحايلًا إلى مسكنه، واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه، وقد وقعت الجريمة بناءً على ذلك الإتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

القليوبية محافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة

